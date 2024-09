Moškega voda odnesla po ulici. "Nekateri zavračajo evakuacijo." #video

Na Češkem so rekordne poplave. Vlada je nemudoma začela pripravljati preventivne ukrepe in državljane pozvala, naj ob zavarujejo svoje domove in se pripravijo na evakuacijo.

Več mest in vasi v regiji Moravske in Šlezije je odredilo evakuacijo. Poveljnik gasilcev Vladimir Vlček je za češko televizijo povedal, da so do zdaj evakuirali skupno 10.500 ljudi, nekaj sto pa so jih rešili s čolni ali helikopterji.

Nekateri podcenjujejo nevarnost in zavračajo evakuacijo

Medtem reševalci pravijo, da se še vedno najdejo ljudje, ki podcenjujejo nevarnost ali celo zavračajo evakuacijo. Tudi češka obrambna ministrica Jana Černochova se je oglasila na Platformi X in zapisala: "Prosim, povejte tistim bedakom, ki še vedno ne sprejemajo pomoči, ki smo jo poslali Ukrajini, da imamo dovolj helikopterjev. Hvala."

Češke oblasti so ponovno pozvale ljudi, naj upoštevajo pozive k evakuaciji svojih domov, če je to potrebno. V objavi na omrežju X je zapisano, da policija in gasilci vedo, kaj počnejo, in da bi morali ljudje domove zapustiti takoj, ko jim je to ukazano. Opozorili so, da lahko tiste, ki to zavrnejo, rešil le še helikopter.

Policija je objavila posnetek osebe, ki so jo na območju Jesenikov reševali z vrvjo.

Objavljen je tudi videoposnetek evakuacije ljudi s strehe stavbe v Kłodzku, poljskem mestu ob meji s Češko.

Zdržati moramo, to še ni konec

Prebivalci poplavljenih območij južne Češke se pripravljajo na nove težave, saj napovedujejo nadaljnje padavine.

Čeh Marek Joch, ki živi v majhni vasici Lipov, je za BBC dejal, da so to najhujše poplave po letu 1997."Lipov je trenutno zaprt z vseh strani, do sem je nemogoče priti," je dejal, a dodal, da še ni konec. "Naslednji val žal šele prihaja. Napoved pravi, da naj bi deževalo še vsaj dva dni. Zdržati moramo do torka, to še ni konec."

"Žal nihče ne ve, kdaj se bo voda umaknila, kako bo vse skupaj videti in kakšne bodo posledice," je še dodal.

Češka se je na poplave začela pripravljati že sredi tedna, ko so napovedali od 150 do 250 milimetrov padavin v štirih dneh, na Jeseniškem pa 300 mililitrov dežja.