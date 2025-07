Obilne padavine, ki so konec tedna pustošile po državi, so še posebej prizadele občino Lukovica, kjer je poplavilo več stanovanjskih in gospodarskih objektov, pa tudi avtomobilov. Fotografije posledic močnega neurja so na družbenih omrežjih objavili meteorologi portala Meteoinfo Slovenija in pojasnili, da poplavljenih objektov iz sočutja do domačinov niso fotografirali.