Avtor:
N. V.

Nedelja,
17. 8. 2025,
13.55

Prve nevihte nad Slovenijo, poglejte, kam se premikajo

Radarska slika padavin Arso

Dopoldne se je oblačnost od severa postopno povečala, nastajale bodo plohe in nevihte, ki jih bo več popoldne.

V ponedeljek bo sončno, nekaj več spremenljive oblačnosti bo na severu države. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

V torek bo pretežno jasno. V sredo bo sprva še sončno in suho, popoldne pa se bodo na zahodu in severu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter.

