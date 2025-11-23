Golob: Izziv, ki ga rešujemo, ostaja

"Lani so ljudje na referendumu pozvali vlado, naj poišče novo pot naprej. To zavezo je vlada z zavezništvom vzela resno: prisluhnili smo različnim pogledom, vodili preudarno razpravo in oblikovali uravnotežen predlog. Javnomnenjske raziskave so več mesecev kazale, da ta rešitev uživa večinsko podporo. A hkrati smo ves čas vedeli, da gre za globoko osebno vprašanje, pri katerem so ljudje izrazili tudi povsem nasprotna stališča," je v odzivu na rezultate referenduma zapisal predsednik vlade Robert Golob, ki napoveduje, da jih rezultat ne bo ustavil. Tudi v strankah Levica in SD so poudarili, da bodo svoj boj za uveljavitev te pravice nadaljevali in da bo zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nekega dne sprejet.

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so volivke in volivci na referendumu zavrnili. Proti zakonu je glasovalo 53,43 volilnih upravičencev, prav tako je nasprotnikom zakona uspelo doseči zavrnitveni kvorum.

Predsednik vlade Robert Golob je v odzivu na rezultat referenduma poudaril, da so se državljani odpravili na volišča, da bi odgovorili na eno najtežjih in najpomembnejših vprašanj, s katerimi se lahko sooči katerakoli družba: kako ohraniti dostojanstvo in neodtujljivo vrednost vsakega človeškega življenja, vse do njegovih zadnjih trenutkov. "Lani so ljudje na referendumu pozvali vlado, naj poišče novo pot naprej. To zavezo je vlada z zavezništvom vzela resno: prisluhnili smo različnim pogledom, vodili preudarno razpravo in oblikovali uravnotežen predlog. Javnomnenjske raziskave so več mesecev kazale, da ta rešitev uživa večinsko podporo. A hkrati smo ves čas vedeli, da gre za globoko osebno vprašanje, pri katerem so ljudje izrazili tudi povsem nasprotna stališča," je izpostavil Golob.

Podpornikom zakona je Golob priznal, da so se dolgo in predano borili ter da z njimi deli razočaranje. "Nasprotnikom zakonske rešitve: danes ste zavrnili predlagani model, toda izziv, ki ga rešujemo, še ostaja. Kajti o dveh stvareh se strinjamo vsi: nihče ne bi smel biti prisiljen v neznosno, dolgotrajno trpljenje. In nihče ne sme biti prisiljen končati svojega življenja. Kot svobodna in sočutna družba moramo zagotoviti oboje," je zapisal.

Izpostavil je, da pomoč pri prostovoljnem končanju življenja ni politična tema, "to je bilo vprašanje dostojanstva, človekovih pravic in posameznikove izbire". "Zato smo v to kampanjo stopili kot zavezništvo, zavezništvo tistih, ki mu je mar za sočloveka, da svoje življenje dostojanstveno zaključi. A kljub temu nas to ne bo ustavilo."

"Današnji dan ne bo zgodovinski za nikogar"

Andrej Pleterski iz društva Srebrna nit je poudaril, da si bodo še naprej prizadevali, da se ta zakon uveljavi. "Današnji dan ne bo zgodovinski dan za nikogar. Ne bo zgodovinski dan za vse tiste, ki so podpirali in še vedno podpirajo zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ampak tudi ne bo zgodovinski dan za tiste, ki se jim je posrečilo preprečiti, da bi bil ta zakon uveljavljen. Eno leto se v to tematiko ne bo moglo posegati, po enem letu bodo prizadevanja, da se ta zakon uveljavi, spet odprta. Ta zakon bo v tej državi zanesljivo sprejet. To je zgodovinska nuja, to lahko potrdim kot zgodovinar, arheolog in etnolog, ki se spozna na preteklost in ve, kaj so to zgodovinski procesi," je povedal Pleterski.

Z njim se je strinjala tudi poslanka Svobode Tereza Novak. Tudi ona je prepričana, da pot tega zakona ni dokončna in da bomo tako rešitev kmalu imeli tudi v Sloveniji. "Seveda je škoda, da to ni že zdaj, predvsem zaradi vseh ljudi, ki bi mogoče tak zakon že zdaj potrebovali," je v izjavi povedala Novak.

Sukič: Prišel bo trenutek, ko bomo to temeljno človekovo pravico tudi uveljavili

Poslanka Levice Nataša Sukič se je v uvodu zahvalila vsem, ki so odšli na volitve in podprli zakon. "Na žalost zaenkrat še nismo uspeli. Uspeli so konservativni krogi, uspel je Primc, uspela je RKC določiti javno mnenje s svojimi lažmi, zavajanji in interpretacijami, da gre za zakon, ki globoko posega v človekovo življenje, ki omogoča zlorabe in ki pomeni erozijo etičnih norm," je pojasnila Sukič.

Poudarila je, da so opravili široko javno diskusijo in da se pri tem ne nameravajo ustaviti. "Javni prostor smo odprli in to ni konec. To je nadaljevanje našega boja zato, da bomo ljudem, tistim, ki trpijo neozdravljive bolezni in neizrekljive bolečine, omogočili na neki točki dostojanstvo," je povedala Sukič in dodala, da bo prišel trenutek, ko bodo to temeljno človekovo pravico tudi uveljavili.

Šetinc Pašek: Ni šlo za kampanjo argumentov, ampak kampanjo strašenja ljudi

V imenu stranke SD je spregovorila poslanka Mojca Šetinc Pašek. "Socialni demokrati ta demokratični proces podpiramo in ga spoštujemo. Spoštujemo tudi to, kar je bilo danes na referendumu izraženo, moram pa povedati, da smo seveda tudi mi razočarani in da smo upali, da bo rezultat drugačen," je dejala Šetinc Pašek.

Poudarila je, da to ni bila kampanja argumentov, pač pa kampanja strašenja ljudi z veliko podporo rimokatoliške cerkve v ozadju.

Tudi ona je prepričana, da bo zakon nekega dne sprejet. "Pričakujemo, da bo Slovenija nekega dne stopila v družbo tistih demokratičnih, progresivnih, naprednih držav, ki pravzaprav to možnost izbire, ki jo je ponujal ta zakon, že imajo urejeno. Ljudje bodo imeli nekega dne pravico v celoti odločati o tem, kako želijo živeti in kako bi se želeli posloviti," meni Šetinc Pašek.