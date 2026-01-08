Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Četrtek,
8. 1. 2026,
12.15

1 ura, 5 minut

Četrtek, 8. 1. 2026, 12.15

Arso opozarja: poledica in sneženje tudi v nižinah #animacija

St. M.

Ledeno vreme bo nekoliko omilil jugozahodni veter v višinah, ki ga vremenoslovci napovedujejo za danes zvečer. Po državi bo danes še prevladovalo jasno vreme, s temperaturami pod lediščem, z izjemo Goriške in slovenske Istre, kjer bo okoli štiri stopinje Celzija. Jutri bodo nebo spet zastrli oblaki, pojavljale se bodo krajevne padavine. Mogoča bo tudi poledica, opozarja agencija za okolje (Arso).

Čeprav so še v sredo napovedovali snežne padavine, ki naj bi nas znova zajele v petek, pa trenutna napoved kaže, da bo deloma deževalo, deloma pa snežilo.

Petkovo jutro bo nekoliko manj hladno, od minus deset do minus tri stopinje Celzija, čez dan bodo temperature dosegle nekaj stopinj Celzija nad lediščem. 

V višinah bo zaradi jugozahodnega vetra sicer topleje, vendar bo zrak pri tleh še vedno zelo hladen, kar v krajih z dežjem lahko prinese poledico in žled, predvsem tam, kjer bo plast toplejšega zraka v višinah predebela, napoveduje portal Meteoinfo.si. Po trenutnih meteoroloških modelih se največ nevarnosti za nastanek žleda obeta severovzhodni in osrednji Sloveniji, dodajajo.

Kjer otoplitev ne bo prehuda, bo oblika padavin ostala pri snegu.

Konec tedna vremensko pisan

V noči na soboto lahko znova pričakujemo plohe, lahko tudi snežne, ki pa bodo v soboto dopoldne ponehale. Oblaki se bodo začeli trgati, delno se bo zjasnilo.

V nedeljo bo vreme zelo podobno sobotnemu, zapihal pa severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Snežni odeji trenutno še dobro kaže

Po napovedih portala Neurje.si se bo zimsko vreme nadaljevalo tudi večji del prihodnjega tedna. Napoved temelji na za navadne smrtnike precej zapletenem modelu. 

Jutri se bo nad Britanskim otočjem poglobil ciklon, kar pomeni, da nas bodo v noči na petek dosegli zahodni vetrovi in z njimi topla fronta. 

Zvečer nas bo dosegla hladna fronta. Z nastankom sekundarnega ciklona nad Genovskim zalivom in vplivom fronte se bodo padavine zlasti na vzhodu spet okrepile, meja sneženja se bo spustila do nižin. Vendar za zdaj ne kaže na večjo pošiljko padavin, napoveduje Neurje.si.

Po prehodu vremenske fronte bomo znova nekaj dni pod vplivom polarne zračne mase, kar bo ugodno za snežno odejo, saj po nižinah do sredine prihodnjega tedna ne bo večjega posedanja snega. Po razjasnitvi in prehodu nove fronte od vzhoda v nedeljo se v ponedeljek obeta še en leden dan, napovedujejo na Neurje.si. | Foto: Ana Kovač Po prehodu vremenske fronte bomo znova nekaj dni pod vplivom polarne zračne mase, kar bo ugodno za snežno odejo, saj po nižinah do sredine prihodnjega tedna ne bo večjega posedanja snega. Po razjasnitvi in prehodu nove fronte od vzhoda v nedeljo se v ponedeljek obeta še en leden dan, napovedujejo na Neurje.si. Foto: Ana Kovač
