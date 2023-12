Zimske nevarnosti na cesti, zaradi katerih vozniki kličejo avtovleko

Izjemno nizke zimske temperature lahko še posebej zjutraj, ko se vsem mudi od doma, povzročijo precej nejevolje, če se zaradi njih ne moremo odpraviti na pot ali, še huje, če ostanemo na cesti. Preverili smo, katere so tiste težave, ki jih lahko vašemu vozilu in vam, pa naj bo še pred ali med vožnjo, zagodejo nizke temperature. V nadaljevanju članka smo raziskali tudi, kako se jim lahko izognete.

V zimskih dneh je vsem poznana nadloga zamrznjeno vetrobransko steklo. A če smo tega še nekako vajeni, pa se lahko ob izjemno nizkih temperaturah tik pred odhodom od doma srečate tudi s precej bolj nadležno težavo, in sicer zamrznjeno ključavnico na vratih avtomobila. Prav tako se lahko še pred odhodom od doma pokvari akumulator. To se pozimi zgodi veliko pogosteje, saj nizke temperature zmanjšajo njegovo učinkovitost.

Foto: Getty Images

Mraz lahko povzroča celo težave z gorivom. Nekatera goriva namreč takrat postanejo bolj gosta, kar lahko vpliva na dovod goriva v motor. Še pogosteje pa hladno vreme povzroči zamrzovanje drugih tekočin v vozilu, kot so hladilna tekočina, motorno olje in tekočina za pranje stekel.

Na cesti velja pozimi pozornost posvetiti tudi poledici, ki lahko hitro vodi do zdrsa s ceste in posledično celo nesreče. V primeru sneženja je zaradi omejene vidljivosti možnost nesreče še večja, zasnežene ceste pa lahko povzročijo tudi večje zastoje.

Pozimi ne pozabite redno preverjati tlaka v pnevmatikah. Hladno vreme namreč niža tlak, kar pomeni hitrejšo obrabo pnevmatik in večjo možnost za njihovo predrtje.

Največ, kar lahko vozniki za to storimo v zimskem času, je, da prilagodimo vožnjo in se pripravimo na morebitne neprijetnosti, ki jih lahko našim vozilom povzročijo nizke temperature. Ko pa se vseeno srečate s katero od zgoraj navedenih težav in potrebujete avtovleko, se lahko 24 ur na dan in vse dni v letu zanesete na pomoč na cesti, ki jo svojim strankam zagotavlja avtovleka Ketiš, podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in tradicijo s področja prevozništva.

Foto: Shutterstock

Z veliko zanesljivosti, strokovnosti, bogatih izkušenj in zadovoljnimi strankami so svoje storitve z območja Slovenije že razširili na območje celotne Evropske unije. Ponašajo se z mednarodno licenco za prevoze. Z redno servisiranim voznim parkom ponujajo tudi storitev prevoza in najema vozil.

Kaj storiti, ko pride do težave na cesti? Da bo postopek, ko boste potrebovali avtovleko stekel kar najhitreje in brez dodatnega stresa, si že danes pripravite dokumente, ki jih boste takrat potrebovali. Že danes preverite, kaj vam v sklopu zavarovanja krije asistenca, ter si poleg zavarovalne police shranite tudi kontaktno številko avtovleke. Naj bodo vsi dokumenti, ki bi jih utegnili potrebovati v primeru težav z avtomobilom na enem mestu. Ob prihodu vlečne službe boste tako imeli vedno pri roki, vse kar potrebujete: vozniška,

prometno dovoljenje,

zavarovalna polica s podatki o asistenci in

številka avtovleke in asistenčnega centra.

Kaj narediti, če zamrzne ključavnica na vratih vozila?

Zamrznjena ključavnica na vratih jeklenega konjička je lahko še kako velika nevšečnost, ki vas pričaka navsezgodaj zjutraj, navadno ravno v trenutku, ko se vam najbolj mudi. Čeprav je to vsekakor nadležno presenečenje, pa obstaja več načinov, kako ključavnico kar najhitreje odtajati.

Če imate pri roki razpršilo za odmrzovanje vetrobranskega stekla, z njim poškropite ključavnico oziroma območje kljuke na avtomobilskih vratih. Na podoben način lahko uporabite tudi alkohol v razpršilu, ki ima nižjo točko zmrzovanja od vode. Če doma nimate ne enega ne drugega, lahko uporabite tudi vročo vodo, ki jo počasi polijte po ključavnici. Voda naj bo sicer vroča, a ne vrela.

Če nobena od zgornjih metod ne deluje, pokličite avtovleko, ki vas bo odpeljala do najbližjega servisa, kjer bodo ugotovili, kaj je narobe s ključavnico, in težavo odpravili z ustreznim orodjem.

Foto: Avtovleka Ketiš

Kako se izogniti nevarnostim v času poledice ali snega na cesti?

Zimske razmere zahtevajo prilagojeno vožnjo. Tu je nekaj nasvetov, kako se izogniti nevarnostim na cesti, ki jih povzročajo nizke temperature ali zasneženo vozišče:

Zmanjšajte hitrost. Ključna je počasna vožnja, ki vam omogoča več časa za odzivanje na morebitne nevarnosti. Pospešujte in zavirajte previdno, saj lahko nenadne spremembe hitrosti povzročijo zdrs ali izgubo nadzora nad vozilom. Prav tako se izogibajte nenadnim zavojem.

Ohranjajte varnostno razdaljo. Z ustrezno varnostno razdaljo boste imeli ob nenadnem zaviranju vozila pred sabo na razpolago več časa, da boste svoje vozilo zaustavili pravočasno in se tako izognili naletu.

Uporabljajte zimske pnevmatike, ki na snegu in ledu zagotavljajo boljši oprijem vozišča. Pozimi je vedno priporočljivo imeti v vozilu tudi verige za sneg, čeprav uporabljate zimske gume.

Očistite vozilo pred vožnjo. Ob čiščenju snega z oken ga ne pozabite odstraniti tudi s strehe, ogledal in žarometov.

Foto: Thinkstock

Pomembno je, da ste na cesti vedno previdni, upoštevate razmere in se prilagajate vremenskim razmeram. Če se kljub temu na cesti znajdete v težavah, je najboljša možnost telefonski klic vlečni službi, ki vas bo najhitreje rešila iz zagate, da boste lahko nadaljevali svojo pot.

Kaj storiti, medtem ko čakate na avtovleko?

Čeprav je vaša vožnja zelo previdna in ustrezna glede na vremenske razmere, se lahko v prometu vedno znajdete v položaju, v katerem boste potrebovali storitev vlečne službe. Ne glede na to, kdaj in kje se vam zgodi okvara, avtovleka Ketiš deluje na celotnem območju Slovenije in tudi Evropske unije, vse dni v letu, 24 ur na dan.

Med čakanjem na avtovleko poskusite vozilo odstraniti iz prometa, če je to mogoče, predvsem pa vedno poskrbite za svojo varnost.

Na pomoč tovornim vozilom hiti krpan

Vozni park avtovleke Ketiš je specializiran tudi za pomoč tovornim vozilom. Ponašajo se s specializiranim tovornim vozilom krpan, ki je primerno za reševanje in vleko tovornih vozil do kar 40 ton mase ter je eno izmed redkih vozil pri nas. Tako se lahko nanje poleg voznikov osebnih vozil obrnejo tudi prevozniki. Na vsak klic se odzovejo hitro in strokovno, za vaše vozilo, naj gre za osebni avtomobil ali tovorno vozilo, pa bodo poskrbeli kar najhitreje.