Najpogostejše napake voznikov, zaradi katerih kličejo avtovleko?

Ne glede na to, ali je naše vozilo staro ali novo, njegova okvara na cesti je vedno nepričakovana, po navadi nas doleti ravno v trenutku, ko še kako potrebujemo delujoč avtomobil. Foto: Shutterstock

Vsak zase zagotovo meni, da je varen in spreten voznik. A v naglici, ki jo pogosto zahteva stresen vsakdan, se lahko hitro zgodi, da storimo eno izmed najpogostejših napak, zaradi katerih ljudje pokličemo avtovleko na pomoč: natočimo napačno gorivo, zaklenemo ključe v avtomobil ali pozabimo ugasniti luči, ki izpraznijo akumulator. Če ne veste, kako ukrepati v takih primerih, preverite v nadaljevanju članka.

Kaj storiti, če natočimo napačno vrsto goriva?

Vsi vemo, da v svoje avtomobile ne smemo natočiti napačnega goriva. A ne zatiskajmo si oči, da se nam, kaj takega ne more zgoditi. Hiter vsakdan, cela vrsta obveznosti in skrbi nas lahko kaj hitro pripeljejo do tega, da na bencinski črpalki izberemo napačno ročko. Kako hudo pa je in kaj storiti, ko se to pripeti? Odvisno od okoliščin.

Del vozniškega vsakdanjika je tudi točenje goriva. Foto: Getty Images

Dizelsko gorivo je načeloma težko natočiti v rezervoar za bencin, saj največkrat cevi na dizelski ročki ne gredo v odprtino bencinskega rezervoarja. Bencinske pa so manjše, zato se zlahka prilegajo v rezervoar dizelskega motorja. Če se vam to zgodi, se motor lahko odzove že s preprostim obračanjem ključa, kar lahko vodi tudi do okvare motorja. Glavno pravilo ob taki napaki je torej: ne prižigajte motorja avtomobila!

Če svojo zmoto ugotovite po nekaj natočenih litrih, ste lahko brez skrbi. Prekinite polnjenje napačnega goriva in do vrha nalijte ustrezno, da poskrbite za razredčenje. Postopek ponavljajte vsakih deset kilometrov in stvari se bodo same od sebe uredile.

Če pa ste svojo zmoto odkrili, ko ste natočili poln rezervoar napačnega goriva, pustite avtomobil, kjer je in ga nikakor ne prižigajte. Pokličite avtovleko, ki bo poskrbela za izpraznjenje rezervoarja in točenje ustreznega goriva.

Če napake ne ugotovite in ste motor že prižgali, vas bo po nekaj kilometrih avtomobil pustil na cesti. Zavarujte območje avtomobila, umaknite se na varno mesto in pokličite avtovleko, ki bo rešila nastalo situacijo.

Ključe si po nesreči zaklenete v avtomobil – kdo vam lahko pomaga?

Vam je situacija znana? Pogosto se tega zaveste takoj, ko zaprete vrata avtomobila. Ko se po začetni jezi nekoliko ohladite, imate več možnosti. Razbitje stekla pride v poštev le, kadar imate v avtu zaklenjenega otroka ali kužka, pomoč pa ne more priti dovolj hitro.

Če je v avtomobilu otrok ali hišni ljubljenček in je zadeva urgentna, je najbolje poklicati gasilce ter ob tem poudariti resnost situacije. Na srečo največkrat ključe zaklenemo v prazen avtomobil. Vsekakor odsvetujemo, da bi na lastno roko vlamljali vanj, saj obstaja precej velika možnost, da boste ob tem poškodovali avtomobilsko ključavnico ali vrata, kar se vam bo poznalo pri dodatnih stroških.

Ključe naj iz zaklenjenega vozila rešijo za to usposobljeni strokovnjaki. Foto: Shutterstock

Če niste daleč od doma, pokličite nekoga, da vam prinese rezervni ključ, in zadeva bo najhitreje rešena. Če te možnosti nimate, pa pokličite avtovleko, ki vas bo odpeljala do najbližjega servisa, kjer so za reševanje ključev iz zaklenjenega avtomobila posebej izurjeni in imajo za to tudi ustrezno orodje.

Pozimi je prazen akumulator pogosta nevšečnost, s katero se spoprijemajo lastniki vozil

Mrzla jutra lahko pripomorejo k temu, da nas pred odhodom od doma preseneti nedelujoč akumulator. Nizke temperature namreč zmanjšajo kapaciteto akumulatorja in ta se hitreje izprazni. Zelo pogosto se akumulator izprazni tudi zaradi prižganih luči, ko motor ni deloval. Toda preden kogarkoli pokličete, preverite, kaj lahko storite sami.

Hud mraz lahko pomeni težave za vaše vozilo. Foto: Getty Images

Prva od možnosti je seveda, da akumulator zamenjate. Druga možnost je, da ga napolnite z vžigalnimi kabli ob pomoči drugega vozila. Žal je druga možnost danes precej manj preprosta zaradi samih specifikacij sodobnih avtomobilov, ki imajo dostop do akumulatorja otežen ali celo onemogočen. Poleg tega je treba kable tudi pravilno priključiti, da je sam postopek uspešen.

Najbolj varna možnost je telefonski klic vlečni službi, ki vas bo najhitreje rešila iz zagate, da boste lahko nadaljevali svojo pot.

Avtovleka za osebna in tovorna vozila