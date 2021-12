Kaj storiti, medtem ko čakate na avtovleko?

Peljete se po avtocesti in vaše vozilo nenadoma začne izgubljati moč. Počasi se ustavi. Še vedno ste na voznem pasu, a vozilo stoji. Kaj narediti? Se znate pravilno odzvati? Gre za neprijetno situacijo in prav zato je avtovleka tista storitev, na katero pogosto raje ne mislimo vse do trenutka, ko jo nujno potrebujemo. Vedno dostopna storitev avtovleke, ki deluje vse dni v letu po vsej Sloveniji in širše, je še kako dobrodošla, ko se nam nepričakovano pokvari vozilo.

Ne glede na to, ali je naše vozilo staro ali novo, njegova okvara na cesti je vedno nepričakovana, ponavadi nas doleti ravno v trenutku, ko še kako potrebujemo delujoč avtomobil. Kaj torej storiti, ko se nam na cesti pokvari avto? Kaj lahko in česa ne smete početi, medtem ko čakate na avtovleko?

Umaknite vozilo iz prometa

Ne prepustite se paniki. Vaše misli morajo biti zbrane in jasne. Če ste na prometni cesti, morate vozilo sprva premakniti na rob oziroma še raje kar s ceste. To je najlažje storiti, preden se avtomobil popolnoma ustavi. Ko čutite, da z vozilom nekaj ni v redu, da izgublja moč, čim prej zapeljite na odstavni pas ali še raje z vozišča. Kasnejše premikanje vozila, ko je to že obstalo in ga ne morete več prižgati, bo veliko težje izvedljivo.

Če je le mogoče, poskrbite, da vozilo na bo obstalo tik za ovinkom, saj to negativno vpliva na vašo varnost in varnost drugih oseb v prometu. Prav tako vam bo tak položaj na cesti zaradi slabe preglednosti otežil ponovno vključevanje v promet.

Pokličite avtovleko, a najprej ustrezno poskrbite za svojo varnost.

Poskrbite za svojo varnost

Če se vam je vozilo pokvarilo na avtocesti in vam ga ni uspelo zapeljati na odstavni pas, vozila nikar ne zapuščajte. Prečkanje avtoceste je smrtno nevarno. Stoječe vozilo, za katerim se hitro nabira dolga kolona, je res zelo neprijetno, a vaša varnost mora biti na prvem mestu. Morda vam je vozilo uspelo pravočasno zapeljati na odstavni pas oziroma s ceste. V tem primeru, še posebej na odstavnem pasu, zapustite vozilo in se umaknite za odbojno ograjo avtoceste.

Ob okvari avtomobila, še preden pokličete avtovleko, prižgite vse štiri utripalke, v primeru teme pa tudi notranje luči v avtomobilu. Tako bo vaše vozilo bolj opazno, vi pa bolj varni. Oblecite še odsevni telovnik in namestite varnostni trikotnik, a le če vam to dopušča gostota prometa na cesti. Postavite ga od 100 do 150 metrov za svojim avtomobilom. Na avtocesti, kjer so hitrosti višje, pa ga morate postaviti na daljši razdalji, in sicer od 250 do 400 metrov za svojim avtomobilom.

Počena pnevmatika je nekaj, kar znajo mnogi vozniki popraviti sami. Vsekakor tega ne delajte, če je vaše vozilo še vedno na robu ceste ali na odstavnem pasu, še posebej če je počena pnevmatika na tisti strani avtomobila, ki je usmerjen proti prometu. Tako se lahko namreč kaj hitro zgodi nesreča.

Avtovleka bo vaše vozilo varno pripeljala do pooblaščenega serviserja oziroma na dogovorjeno mesto.

Pokličite avtovleko

Če ne veste, kaj je vzrok okvare vašega vozila, oziroma veste, da boste potrebovali pomoč na cesti, s klicem nikar ne odlašajte. Ker gre v sili rado več stvari narobe, se lahko kaj hitro zgodi, da imate ob okvari avtomobila tudi prazno baterijo mobilnega telefona. Če se torej znajdete v situaciji, ko morate poklicati avtovleko, pa tega ne morete storiti zaradi prazne baterije, lahko na zunanjo stran svojega okna obesite kos belega oblačila ali papirja. S tem boste druge voznike opozorili, da ste v težavah, ti pa bodo lahko poklicali pomoč.

