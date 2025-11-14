Namesto Kevina pasti zdaj nastavljajo miške

Božična mišelovka je nov božični film, v katerem miške nastavljajo pasti ljudem, ki so jim prekrižali priprave na božične praznike.

V slovenskih kinematografih se že predvaja nova animirana družinska komedija Božična mišelovka, ki je prve gledalce navdušila in nasmejala. V glavnih vlogah morajo miške v zapuščeni počitniški hiši, kjer jih med pripravami na božič nepričakovano zmotijo ljudje, aktivirati čisto vse svoje pasti, da bi jim uspelo pregnati človeške vsiljivce.

Foto: Karantanija Cinemas

Obeta se nam pravcata dogodivščina, ki bi jo lahko primerjali s slavnim filmom Sam doma, ko se mora deček, ki je za božič ostal sam v veliki hiši, braniti pred vlomilcema, pri tem pa jima nastavlja vse mogoče pasti. In miške pri tem ne bodo nič manj izvirne!

Foto: Karantanija Cinemas

Najbolj gledan film pri nas

Družinski film, ki se pri nas predvaja v sinhronizirani različici, kar poka od humorja in akcije, zato ni čudno, da je prvi teden predvajanja v vsa kina po državi privabil skupno največ gledalcev. Ste si ga že ogledali? Za pokušino, kakšne vragolije in nepredvidljive zaplete prinaša, si lahko ogledate sinhronizirani napovednik.

Med glavnimi vlogami Tjaša Železnik s hčerko Marli

Animirana družinska komedija je sinhronizirana, med drugim sta svoja glasova posodili igralka Tjaša Železnik in njena hči Marli Piletič Železnik. Tjaša je sinhronizirala že več animacij, v tej pa je bil zanjo prav poseben izziv ta, da zapoje znano božično pesem. Hčerka Marli pridno stopa po njenih stopinjah in upošteva vse mamine nasvete. Obe sta svojo vlogo odlično opravili, o čemer se lahko v vseh kinematografih prepričate tudi sami.

Foto: Karantanija Cinemas

Pomembni srčnost, razumevanje in povezanost

V prisrčni božični pustolovščini se majhna mišja družina pogumno zoperstavi veliki človeški družini, a v središču zgodbe ostajajo toplina doma, pripadnost, humor in srčnost ter sposobnost razumeti druge, prijateljstvo, povezanost in veselje.

