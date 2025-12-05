Legendarni kiosk K67, ki ga je zasnoval industrijski oblikovalec in letošnji Prešernov nagrajenec za življenjsko delo Saša J. Mächtig, je pred Delovo stolpnico v Ljubljani dobil novo vlogo. Po zamisli ustvarjalca Matije Jašarova bo odslej prostor za mikro galerijo, pop-up trgovino, intimne koncerte in kratke intervjuje.

Ena najbolj prepoznavnih stvaritev letošnjega Prešernovega nagrajenca Mächtiga je v teh dneh zaživela v novi vlogi. Namesto klasične prodajalne hitre hrane in časopisov je legendarni rdeči kiosk, ki velja za eno najbolj ikoničnih Mächtigovih stvaritev, postal "prostor za mikrodoziranje kulture: majhen, a udaren kulturni odmerek za vsakogar, ki pride mimo," kot je sporočil avtor koncepta Jašarov.

"Tak kos slovenske oblikovalske zgodovine si zasluži več"

Jašarovu, ki ustvarja na področju glasbe, videa in umetnosti, se je ideja o tem porodila spontano: "Ko sem iskal prostor za pisarno, sem v oglasu zagledal ta kultni kiosk. Takoj mi je bilo jasno, da si tak kos slovenske oblikovalske zgodovine zasluži več," je pojasnil.

Otvoritveni dogodek je zaznamoval tudi prvi mesec pop-up trgovine JUS projekt, spremljala pa ga je nostalgija po starih časih: obiskovalci so lahko poskusili klasične hot doge Dobre Vile, za glasbeno kuliso pa je skrbel DJ Woo-D z izbranimi vinilkami.

Kurirana ponudba, ki nadaljuje zgodbo prostora

Pop-up trgovina JUS projekta predstavlja izbor izdelkov, posvečenih nekdanji jugoslovanski in slovenski oblikovalski dediščini: od grafik ikoničnega kioska K67 do predmetov, navdihnjenih z legendarno estetiko in oblikovanjem iz časa Jugoslavije. Gre za kurirano ponudbo, ki nadaljuje zgodbo prostora, v katerem stoji tudi prenovljeni K67. JUS je s svojim konceptom naravni sogovornik in logična izbira za začetek tega formata. Njihov pristop, estetika in način pripovedovanja zgodb se organsko ujemajo z idejo kioska, je prepričan Jašarov.

Odprtja kioska pred Delovo stolpnico se je udeležil tudi Mächtig, ki je sodeloval pri njegovi prenovi in postavitvi.