Med otroke prihaja Miklavž, še več krajev bo zasijalo v praznični razsvetljavi

Na predvečer svojega goda bo nocoj več mest in krajev obiskal Miklavž. V središče Ljubljane se bo spustil s tirno vzpenjačo, nato pa se bo s spremstvom odpravil do Prešernovega trga. Miklavževanja bodo potekala tudi drugod po Sloveniji, marsikje bodo prihod Miklavža pospremili s prvim decembrskim prižigom prazničnih luči.

Miklavž ali sv. Nikolaj je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobrodelnosti. V spremstvu angelov in parkljev prihaja med otroke večinoma 5. decembra zvečer, ponekod pa tudi na dan svojega goda, 6. decembra. Miklavž je bil škof in ima zato oblečena liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico. Tam, kjer se držijo tradicije, bo Miklavž obdaril pridne otroke, poredni pa bodo dobili šibe.

V Mariboru bo v Vetrinjskem dvoru Prav posebno miklavževanje v organizaciji Zavoda 13, Miklavža pa nocoj med drugim pričakujejo tudi v središču Slovenj Gradca, v Kranju, Novem mestu in Celju.

Marsikje bodo prihod Miklavža pospremili s prvim prižigom prazničnih luči, med drugim v Žalcu. V Kopru pa Miklavža pričakujejo v soboto, ko bodo ob 17. uri na Titovem trgu prižgali praznične luči in uradno odprli letošnjo Fantazimo.

Do konca meseca se predvsem najmlajši lahko veselijo še prihoda Božička in dedka Mraza. Dogodke z obdarovanji organizirajo lokalne skupnosti, župnije, društva in za otroke svojih zaposlenih tudi nekatera podjetja.