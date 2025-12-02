Rekordno zapravljanje Slovencev: poraba eksplodirala

December je v Sloveniji že tradicionalno mesec, ko trgovci meljejo na polno. Podatki za lanski december razkrivajo, da je praznična nakupovalna mrzlica presegla vsa pričakovanja. Nič ne kaže, da bi bilo letošnje leto kaj drugačno. Slovenci smo lani decembra denarnice razprli še širše kot običajno in poskrbeli za enega najmočnejših decembrskih skokov v zadnjih letih. Največjo rast so beležili v trgovinah z elektroniko in gospodinjskimi napravami, kjer je povpraševanje dobesedno eksplodiralo. Kupovali smo tudi več hrane, kozmetike in izdelkov za prosti čas. Hkrati podatki statističnega urada (Surs) razkrivajo, da Slovenci kljub občutnemu porastu nakupovanja ostajamo varčnejši od povprečja EU. Rekorden je bil tudi uvoz pirotehnike, ki je dosegel najvišjo raven do zdaj.

V Sloveniji je december že tradicionalno mesec največje potrošnje, saj nakupi prazničnih daril in priprave na konec leta ustvarijo občutno večji promet kot v preostalih mesecih. Lanski december ni bil izjema in pričakujemo lahko, da tudi novi ne bo. Morda še kaj višji, ker bodo ljudje ob obvezni božičnici morda več zapravili.

Podatki kažejo, da smo Slovenci lani v zadnjem mesecu leta ustvarili več kot 11-odstotno rast prihodkov podjetjem na drobno glede na povprečje preostanka leta, kar pomeni, da praznični učinek ostaja izjemno močan. Ob tem pa je treba dodati, da je bil prihodek za tovrstna podjetja za 2,1 odstotka manjši kot decembra 2023, lahko razberemo iz Sursovih podatkov.

Kateri sektorji so decembra doživeli največji skok?

Pri decembrskih nakupih izstopa predvsem elektronika. Trgovine z elektronskimi in gospodinjskimi napravami so ustvarile kar 34,4 odstotka višji prihodek kot v povprečju leta.

Tudi v primerjavi z decembrom 2023 so ostale pozitivne, rast je znašala 19,5 odstotka.

Za njimi sledijo trgovine z živili, kjer je prodaja zrasla za 14,9 odstotka, kar je povezano s tradicionalnim obdarovanjem in pripravo prazničnih jedi.

Močan dvig so zabeležile tudi trgovine s farmacevtskimi, medicinskimi in kozmetičnimi izdelki, ki so porasle za 14,1 odstotka, čeprav so v medletni primerjavi zabeležile šestodstotni upad.

Trgovine z izdelki za prosti čas so bile decembra med redkimi z rastjo v primerjavi s predlanskim letom, saj so dosegle 4,7-odstotno rast. Povsem drugačna pa je bila slika pri pohištvu, kjer se je prodaja zmanjšala za 4,2 odstotka.

Kako smo Slovenci v primerjavi z evropskimi državami?

Kljub močni domači rasti smo Slovenci pri nakupih še vedno precej previdnejši kot povprečje EU. Prodaja neživilskih izdelkov je bila pri nas decembra za 10,9 odstotka višja od povprečja leta, medtem ko je povprečje EU doseglo kar 22,1-odstotno rast.

Slovenija se je tako uvrstila na predzadnje mesto, pred Luksemburgom.

Pri živilih smo se uvrstili nekoliko bolje: slovenska decembrska prodaja je povprečje leta presegla za 14,9 odstotka, medtem ko je evropsko povprečje znašalo +15,9 odstotka. Najvišji skok v EU so imeli Irci (+23,5 %), na dnu pa sta Hrvaška (+3 %) in Grčija (+2,8 %).

Visok uvoz pirotehnike, okraskov in daril: številke gredo v nebo

Četrto četrtletje prinaša tudi največje povečanje uvoza prazničnih izdelkov. Največji absolutni skok je bil zabeležen pri pirotehniki, ki smo jo uvozili za kar 1,9 milijona evrov, kar pomeni +46,2 odstotka več kot predlani.

Foto: SURS

Močno so zrasle tudi poštne razglednice in čestitke (+33,3 %) ter garniture za razsvetljavo novoletnih jelk (+22,2 %). V lanskem zadnjem četrtletju smo jih uvozili za 1,1 milijona evrov, kar je za 22,2 odstotka več kot v istem obdobju predlani.

Pada pa uvoz nekaterih alkoholnih izdelkov, predvsem penečih vin (–7,4 %) in viskijev (–2,7 %).

Decembrski dogodki dvignili turizem in gostinstvo

Mestna jedra so bila decembra vedno polna domačih in tujih obiskovalcev. Nič drugače se ne pričakuje letos. V Ljubljani so domači turisti lani po Sursovih podatkih 11,9 odstotka vseh lanskih prenočitev ustvarili prav decembra, v Mariboru pa 10,5 odstotka.

Večina prenočitev domačih turistov je bila v zdraviliških občinah (44,5 %), sledile so gorske (22,6 %) in obmorske občine (17,5 %). Na silvestrovo je bilo največ prenočitev v Kranjski Gori (približno 2.300), Bohinju (1.600) in v občini Brežice (1.500), kjer je največje slovensko zdravilišče.

Povečala se je tudi poraba v gostinstvu: prihodek od strežbe jedi in pijač je bil decembra 4,9 odstotka višji od povprečja leta, hkrati pa 7,4 odstotka višji kot decembra 2023.

Lanski trendi kažejo, da december ostaja najmočnejši mesec potrošnje v Sloveniji, zato bo že v prihodnjih tednih jasno, ali bo letošnji praznični tempo zmogel ponoviti ali preseči rekordne številke.