Vsi govorijo o stajlingu partnerke Jana Oblaka: brezčasna eleganca, ki jo boste želeli posnemati

Tenisačica Olga Danilović je nedavno nazaj blestela na rdeči preprogi s svojim izbrancem nogometašem Janom Oblakom. Pozornost je pritegnila s svojo elegantno obleko, ki je izžarevala prestiž. To je enostaven, a dodelan stajling, ki ga boste v decembru želeli ustvariti tudi sami, v nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako.

Elegantna črna obleka

Olga je izbrala preprosto, a izjemno krojeno črno večerno obleko, ki se je popolnoma prilegala njeni silhueti. Črna je že sama po sebi barva elegance, toda ključ je bil v detajlih: čiste linije, kakovosten material in sijaj, ki je celotnemu videzu dodal pridih glamurja. Takšna obleka je idealna izbira za decembrske zabave, saj jo lahko zlahka kombinirate s poudarjenim nakitom ali pa pustite, da govori sama zase.

Črni čevlji s peto

Svoj videz je dopolnila s črnimi salonarji, ki so optično podaljšali noge in poskrbeli za dodatno mero elegance. Ko izbirate obutev za večerne priložnosti, stavite na klasične oblike in kakovostne materiale. Čevlji z nežno koničasto obliko v trenutku dvignejo celoten stajling in delujejo izredno elegantno.

Minimalistična črna torbica

Celoten videz je zaključila z minimalistično črno torbico, ki ni tekmovala z obleko, temveč jo je dopolnila. Prav takšni dodatki ustvarijo prefinjenost, saj ne preusmerjajo pozornosti, ampak nežno nadgradijo celoten videz.

