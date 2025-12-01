Bi z otroki naredili selfi ob največjem jelenčku v Evropi?

Ste vedeli, da bo največji jelenček v Evropi letošnji december preživel prav v Celju? Visok je kar sedem metrov, osvetljuje ga več kot štiri tisoč drobnih LED lučk, tehta pa neverjetnih 700 kilogramov. Pravljičnemu jelenčku je ime Rudolf Celjski in je postal prava mestna ikona , ki otroke in starše vabi, da se z njim brezplačno fotografirajo. Najdete ga pred sodobnim nakupovalnim središčem Citycenter Celje .

Letos je december v Celju še posebej svečan, saj je mesto prejelo naziv Evropsko božično mesto 2025. Ta častni naziv se najlepše zrcali prav v Citycentru Celje, kjer v prazničnih dneh sveti na tisoče lučk, obiskovalce pa očarajo praznična toplina, nakupovanje in praznična doživetja. Zato ni presenetljivo, da se v Citycenter decembra odpravljajo družine z vseh koncev Slovenije – iz Kranja, Ljubljane, Pomurja, Maribora in celo z Obale.

Pravljični jelenček Rudolf Celjski je najbolj fotogenična točka v mestu

Pred vhodom v Citycenter Celje stoji pravljični Rudolf Celjski, največji jelenček v Evropi in Sloveniji. Družine prihajajo sem zato, da z otroki posnamejo popoln praznični selfi. Jelenček ni le okras. Je točka, kjer otroci obstanejo, starši dvignejo telefone, trenutek pa se spremeni v fotografijo, ki prinese pravo decembrsko veselje.

Oglejte si video, kako največji jelenček v Evropi oživi in povabi družine v Citycenter Celje.

Praznično nakupovanje za vsak okus

A čar Citycentra Celje se ne nahaja le pred vhodom. Ko prestopimo prag, se odpre svet prazničnih užitkov, topline in številnih priložnosti za praznično nakupovanje. Več kot 90 prodajaln ustvarja pisano paleto idej za obdarovanje: od zimskih modnih kosov in butične kozmetike do tehnoloških presenečenj in otroških igrač. Obisk ogrevanega in varnega Citycentra je idealen za družine, ki želijo združiti prijeten praznični trenutek z udobnim nakupovanjem pod eno streho. Posebej priljubljen je tradicionalni božično-novoletni sejem, kjer obiskovalci izbirajo med ročnimi izdelki in edinstvenimi darili lokalnih ustvarjalcev – popolna izbira za tiste, ki v darilu iščejo osebno noto.

Čarobna in trajnostna praznična razsvetljava

Letos Citycenter Celje krasi tudi popolnoma nova praznična razsvetljava, ki s kar 244.468 LED lučkami ustvarja enega najlepših ambientov v regiji. Hkrati pa je razsvetljava prijazna naravi: porabi manj kot polovico dnevne električne porabe povprečne slovenske družinske hiše, večina verig pa je iz energijsko varčne ECO linije. Vzdušje je tako pravljično in trajnostno – popolna kombinacija sodobnega praznovanja, ki ga družine še posebej cenijo. Si predstavljate, kako se otroške oči zasvetijo, ko zagledajo vse te lučke?

Za mnoge je obisk Citycentra Celje decembrski ritual. Tukaj boste srečali prijatelje in sorodnike ter našli navdih za nakup darila. Praznične melodije bodo poskrbele za sproščene nakupe, praznična hrana in bogata gostinska ponudba pa bosta ustvarili tiste iskrive trenutke, ki jih bodo dopolnile bleščeče luči in iskreni nasmehi. Foto: Citycenter

Miklavž in Božiček že pripravljata darila

Decembrski dobri možje že pridno pripravljajo darila, prvi med njimi pa je Miklavž. Tudi letos nas bo obiskal – in ne bo prišel sam. V družbi bo imel raperja Trkaja, z njim pa bodo prišli tudi nagajivi parklji, ki bodo začetek prazničnih dni naredili še bolj čaroben. Miklavž nam je že sporočil, da bo za prav vsakega otroka pripravil darilo. Dogodek, ki bo spremljan z glasbo in smehom, je idealen za družine, ki decembrske izlete načrtujejo tudi iz drugih slovenskih regij. Miklavž v družbi Trkaja nas bo obiskal v petek, 5. decembra, ob 18. uri pred glavnim vhodom Citycentra Celje.

Svoj del praznične čarovnije pa že pripravlja tudi Božiček. Seznam je pripravljen, Rudolf zdrav, otroci pa … Božiček pravi, da so bili letos tako zelo pridni, da komaj čaka, da jih sreča in jih pohvali. Za vsakega otroka bo s seboj prinesel tudi darilce. Z Božičkom se bodo otroci lahko tudi fotografirali in mu prišepnili svoje želje – še ena posebna priložnost za družinski izlet, prav tako za obiskovalce iz vse Slovenije. Pridružite se nam v četrtek, 18. decembra, med 17. in 19. uro!

Miklavž pride v družbi Trkaja v petek, 5. decembra, ob 18.00

Božiček bo razveseljeval v četrtek, 18. decembra, med 17.00 in 19.00

Najlepši del praznikov: narediti dobro za druge

Posebno mesto v praznični zgodbi Citycentra Celje pa ima dobrodelnost. Humanitarni sklad Citycentrovo srce že 17 let zapored povezuje ljudi, ki želijo polepšati december otrokom iz rejniških družin. Vsako leto izpolnijo njihove božične želje in ustvarijo trenutke, ki imajo dolgoročno vrednost. Gre za projekt, ki presega meje nakupovalnega središča in piše zgodbo o toplini ter solidarnosti, ki jo z veseljem podpira širša celjska regija – in ki vsako leto ogreje srca številnih obiskovalcev.

Citycenter Celje v praznični svetlobi – kot prizor iz pravljice, ki vas vabi na decembrski obisk. Četrt milijona naravi prijaznih lučk ustvari enega najlepše osvetljenih prostorov daleč naokrog, poraba pa je manjša od polovice dnevne porabe povprečne slovenske hiše. Foto: Citycenter

Čarobnost, ki jo je vredno doživeti

Za mnoge je obisk Citycentra Celje decembrski ritual. Je prostor druženja, raziskovanja in navdiha, kjer vsak najde nekaj zase – od prazničnih melodij, sproščenih nakupov in gostinske ponudbe do iskrivih trenutkov, ki jih ustvarjajo praznične luči in nasmehi. Družine z vseh koncev Slovenije se sem vračajo tudi zato, ker lahko v enem popoldnevu združijo praznično doživetje, nakupovanje in fotografiranje ob največjem jelenčku v Evropi – izlet, ki ga otroci pomnijo še dolgo. Parkiranje je brezplačno in enostavno, zato je obisk prijazen tudi družinam, ki pridejo od daleč.

Kako se počutijo angeli s krili? To bodo vašim otrokom razkrila pravljična svetlobna krila v Citycentru Celje. Foto: Citycenter

Zato v svoj praznični december vključite še postanek v Citycentru Celje. Zaradi veličastnega jelenčka Rudolfa Celjskega, edinstvene praznične atmosfere, najboljšega prazničnega nakupovanja, bogate gostinske ponudbe in topline, ki jo prinaša decembrski čas. Tukaj vsak najde nekaj zase – in domov odnese nepozabne spomine.