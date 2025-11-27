Pogrešajo 15-letnika iz Podlehnika

Svojci od srede zvečer pogrešajo 15-letnega Matijo Šoštariča iz Podlehnika, so sporočili z mariborske policijske uprave. Lahko bi bil na območju Celja.

Pogrešani je suhe postave in visok 182 centimetrov. Ima temnorjave lase, ko so ga nazadnje videli, pa je bil oblečen v črno jakno iz semiša s kosmatim ovratnikom.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko za komunikacijo v sili 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.