Četrtek, 27. 11. 2025, 13.46
56 minut
Pogrešajo 15-letnika iz Podlehnika
Svojci od srede zvečer pogrešajo 15-letnega Matijo Šoštariča iz Podlehnika, so sporočili z mariborske policijske uprave. Lahko bi bil na območju Celja.
Pogrešani je suhe postave in visok 182 centimetrov. Ima temnorjave lase, ko so ga nazadnje videli, pa je bil oblečen v črno jakno iz semiša s kosmatim ovratnikom.
Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko za komunikacijo v sili 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.