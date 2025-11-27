Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
27. 11. 2025,
13.46

Osveženo pred

56 minut

Pogrešajo 15-letnika iz Podlehnika

Matija Šoštarič | Pogrešanega so nazadnje videli v sredo zvečer. | Foto PU Maribor

Pogrešanega so nazadnje videli v sredo zvečer.

Foto: PU Maribor

Svojci od srede zvečer pogrešajo 15-letnega Matijo Šoštariča iz Podlehnika, so sporočili z mariborske policijske uprave. Lahko bi bil na območju Celja.

Pogrešani je suhe postave in visok 182 centimetrov. Ima temnorjave lase, ko so ga nazadnje videli, pa je bil oblečen v črno jakno iz semiša s kosmatim ovratnikom. 

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko za komunikacijo v sili 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.

