Po vlomu v poslovni objekt 39-letnik iz Črnomlja končal v priporu

Črnomaljski policisti so te dni uspešno preiskali več vlomov v poslovne objekte na območju občin Črnomelj in Semič. Zoper štiri storilce so na tožilstvo podali kazensko ovadbo, enega pa so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Konec avgusta so neznanci na območju Črnomlja in Semiča vlomili v trgovino in dva gostinska lokala ter odnesli okoli 600 evrov gotovine in več kot 200 zavojčkov cigaret. V enem primeru pa jim ni uspelo priti v notranjost objekta. Zdaj je policistom uspelo ugotoviti identiteto štirih osumljencev. Med njimi je eden mladoleten, dva sta stara 18 in eden 19 let. Zoper vse so na tožilstvo podali kazensko ovadbo, so sporočili.

Uspešno so preiskali tudi vlom v poslovni prostor na območju Črnomlja, med katerim je neznanec junija odnesel blagajno z menjalnim denarjem in povzročil za okoli tisoč evrov skupne škode. Ugotovili so, da gre za 39-letnika iz okolice Črnomlja. Pri njem so opravili hišno preiskavo in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.