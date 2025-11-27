Četrtek, 27. 11. 2025, 10.09
1 ura, 29 minut
Neznano kam odšla 13-letnica iz Maribora
Z mariborske policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo 13-letno Lin Pevec iz Maribora. Nazadnje so jo videli v sredo zjutraj v Mariboru, lahko pa bi bila tudi na območju Murske Sobote.
Pogrešana 13-letnica je suhe postave in svetle polti, visoka je 162 centimetrov. Ima rjave lase, postrižene na paža, rjave oči in ovalen obraz. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v daljšo modro jakno in modrosive široke hlače ter obuta v črne športne copate z belim podplatom znamke Allstar.
Vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko za komunikacijo v sili 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.