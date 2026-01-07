V noči na četrtek bo v ligi NBA zelo pestro. Odigranih bo kar 12 tekem, še drugi večer zapored pa bo na delu tudi Luka Dončić. Z Lakersi bo v poslastici večera v derbiju zahodne konference gostoval pri San Antoniu. Navijači Jezernikov stiskajo pesti, da bi Dončić in LeBron James znova sodelovala tako uspešno in plodno kot na zadnji tekmi, ko sta proti New Orleansu oba dosegla 30 točk. Slovenski virtuoz se je preizkusil tudi v vlogi profesorja. Soigralce je učil slovenskega jezika, simpatični videoposnetek pa je razkril, kako je izgovorjava besede košarka marsikomu predstavljala ogromno težavo.

Dončića skušal vreči s tira, a … Po zadnji zmagi Lakersov je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek z neposrednega roba igrišča, na katerem je Luka Dončić iz zelo zahtevnega položaja zadel atraktivno trojko in Jezernike dve minuti pred koncem popeljal do prednosti s 105:96. Na posnetku je lepo razvidno, kako ga je eden izmed domačih gledalcev zmerjal, češ da je navadna smet. Najboljši strelec lige NBA je to slišal, nato zadel neverjetno trojko, se v afektu obrnil proti glasnemu navijaču in ga, pri tem je uporabil kar nekaj grdih in opolzkih besed, spraševal, kaj mu je rekel. Pelicans fan to Luka Doncic:



“You’re trash!”



Luka Doncic after hitting the three:



“What’d you say motherf**ker? What the f**k did you say?”pic.twitter.com/7DJVqKtj4D — Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 7, 2026 V današnjem obdobju lige NBA, ko lahko gledalci v vsakem trenutku z vseh mogočih kotov posnamejo dogajanje v dvorani, je video nazorno pokazal, s kakšnimi provokacijami imajo opravka košarkarji. Zlasti tisti, ki so najboljši in prihajajo na gostujoče igrišče. Omenjeni navijač je skušal Dončića vreči s tira z žaljivko, a pri tem ni bil uspešen. Jezerniki so na koncu zmagali s 111:103 in podaljšali zmagoviti niz.

Košarkarje Los Angeles Lakers čaka v noči na četrtek eno najbolj zahtevnih gostovanj v ligi NBA. Mudili se bodo v San Antoniu, kjer gre Spursom v tej sezoni tako dobro, da na lestvici zahodne konference zaostajajo zgolj za prvakom Oklahoma Cityjem. San Antonio je z razmerjem zmag in porazov 25-11 na drugem mestu, takoj za njimi pa so že Jezerniki (23-11). Z nizom treh zaporednih zmag so se približali vrhu, zdaj pa se jim ponuja priložnost, da se povsem približajo Spursom.

Največji mojstri tesnih končnic v ligi

Ljubitelji košarke nestrpno čakajo na dvoboj, ki se bo v dvorani Frost Bank Center začel ob 3.30 po slovenskem času. Na njem bosta v ospredju evropska zvezdnika. To sta mladi francoski orjak Victor Wembanyama in pa Luka Dončić, ki je ohranil vodstvo tudi po drugem štetju glasov za nastop na All-Star tekmi. Dončić je na zadnji tekmi v noči na sredo prispeval pomemben delež k zmagi nad New Orleansom. Prispeval je 30 točk in deset podaj in v napadu odlično sodeloval z 41-letnim veteranom LeBronom Jamesom (30 točk, osem skokov in osem podaj), ki je ponudil razkošno predstavo in si prislužil obilico pohval.

Jezerniki ne izgubljajo tekem, na katerih tako Luka Dončić kot tudi LeBron James dosežeta vsaj 30 točk. Toliko sta jih dosegla na štirih srečanjih, Lakersi so zmagali na prav vseh. Foto: Guliverimage

Jezerniki v obdobju, ko ne morejo računati na dva člana začetne peterke – zaradi poškodbe mečne mišice še vedno manjkata Austin Reaves in Rui Hachimura – še kako potrebujejo Dončićeve in Jamesove točke, znova pa so navdušili v končnici srečanja. V zadnji četrtini so namreč poskrbeli za preobrat, na tekmah z zaključkom "clutch", ko je manj kot pet točk razlike v zadnjih petih minutah, pa so jo spet zagodli tekmecu. V tem so največji mojstri v ligi NBA, njihovo razmerje "clutch tekem" je izjemnih 13-0. Dokaj uspešni so v napetih končnicah tudi Spursi, ki imajo na tovrstnih srečanjih razmerje 13-6, so pa skupno nekoliko uspešnejši od Lakersov. Pozna se, da so si Dončić in druščina večino zmag priigrali proti na lestvici slabšim tekmecem, proti tistim, ki imajo pozitivno razmerje zmag in porazov, pa so bistveno manj uspešni.

Ko se merita LA Lakers in San Antonio, Victorja Wembanyamo včasih pokriva tudi Luka Dončić. Foto: Guliverimage

S Spursi so nazadnje doživeli poraz v četrtfinalu pokala lige NBA v Los Angelesu (119:132), zdaj pa se bodo skušali maščevati Ostrogam in se jim povsem približati na lestvici. San Antonio je na zadnji tekmi tesno izgubil proti Memphisu (105:106), po dveh tekmah neigranja zaradi bolečin v kolenu pa se je na parket vrnil Wembanyama. Bil je rezervist, nato pa v 21 minutah dosegel kar 30 točk in bil prvi strelec svoje ekipe. Vseeno je San Antonio ostal praznih rok. Julian Champagnie je dodal 23, Stephon Castle, ki se je na zahodu uvrstil dokaj visoko na seznamu kandidatov za nastop na All-Star tekmi (20. tekmo) jih je dodal 15, Keldon Johnson pa 13.

Liga NBA, 7. januar:

Lestvici