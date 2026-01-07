Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

7. 1. 2026,
9.26

Japonski organizator igre podpisal za bike iz Chicaga

STA

Yuki Kawamura

Foto: Guliverimage

Štiriindvajsetletni japonski organizator igre Yuki Kawamura je podpisal pogodbo z ekipo Chicago Bulls v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

Komaj 173 cm visoki košarkar iz dežele vzhajajočega sonca je v minuli sezoni igral za Memphis Grizzlies. Nastopil je na 22 tekmah in v povprečju dosegal 1,6 točke na tekmo.

Kawamura se je izkazal na olimpijskih igrah v Parizu 2024, v dresu japonske izbrane vrste je v povprečju dosegal dosegal 20,3 točke, 7,7 podaje in 3,3 skoka na tekmo.

Chicago je trenutno na devetem mestu v vzhodni konferenci, na dosedanjih tekmah je dosegel 17 zmag in doživel 19 porazov.

