Japonski organizator igre podpisal za bike iz Chicaga

Štiriindvajsetletni japonski organizator igre Yuki Kawamura je podpisal pogodbo z ekipo Chicago Bulls v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

Komaj 173 cm visoki košarkar iz dežele vzhajajočega sonca je v minuli sezoni igral za Memphis Grizzlies. Nastopil je na 22 tekmah in v povprečju dosegal 1,6 točke na tekmo.

Kawamura se je izkazal na olimpijskih igrah v Parizu 2024, v dresu japonske izbrane vrste je v povprečju dosegal dosegal 20,3 točke, 7,7 podaje in 3,3 skoka na tekmo.

Chicago je trenutno na devetem mestu v vzhodni konferenci, na dosedanjih tekmah je dosegel 17 zmag in doživel 19 porazov.

