Slovenski biatlonki Polona Klemenčič in Anamarija Lampič sta se dobro odrezali na sprintu svetovnega pokala v Otepääju ter zasedli 14. in 17. mesto. Za Lampič je bila to celo najboljša uvrstitev v sezoni.

Na 7,5-kilometrski tekmi v Estoniji, kjer testirajo pripravljenost organizacijske ekipe za svetovno prvenstvo 2027, je bila najboljša trikratna olimpijska prvakinja iz Anterselve Francozinja Julia Simon, ki je dosegla 19. zmago v karieri.

V finišu ji je veliko preglavic povzročila Italijanka Lisa Vittozzi, ki je v zadnjem krogu zmanjšala zaostanek za Francozinjo za osem stotink, za zmago pa ji je zmanjkalo 2,9 sekunde.

V boju za najnižjo stopničko zmagovalnega odra je vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Lou Jeanmonnot v zadnjem krogu prehitela tretjo po dveh streljanjih Nemko Janino Hettich Walz. Vse štiri so delo s puško opravile brez napake.

Jeanmonnot je vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pred Finko Suvi Minkkinen povečala na 211 točk.

Polona Klemenčič je bila 14. Foto: Filip Barbalić

Zelo dobro sta nastopili tudi Polona Klemenčič in Anamarija Lampič. Vnovič sta bili obe dovolj hitri za deseterico, a je Klemenčič morala v kazenski krog enkrat, Lampič pa dvakrat. Prva je za desetim mestom zaostala za deset sekund, druga pa za 19.

"Spet sem lahko zadovoljna s svojo tekmo. Na strelišču sem naredila tako, kot znam. Res je, da sem stoje zgrešila en strel, a sem se po njem zbrala in zadela preostale tri tarče. Na progi pa je bilo podobno kot pretekli teden. Nisem se počutila najbolje, a sem se borila po najboljših močeh. Tek ni tak, kot ga zmorem," je bila z novim lepim rezultatom zadovoljna Klemenčič.

"Končno ena tekma v sezoni, da sem skupaj spravila eno ničlo in pokazala soliden tek. Škoda prvega prvega zgrešenega strela stoje, ker sem malo predolgo čakala. Nato sem nadaljevala v ritmu, sicer zgrešila še enkrat. Lahko sem zadovoljna z dvema kazenskima krogoma in najboljšim izidom sezone," je bila vesela tudi Lampič.

Dvakrat je bila v kazenskem krogu tudi Lena Repinc, a s 55. mestom vendarle ujela zasledovalno tekmo. Živa Klemenčič je zgrešila tri tarče in zasedla 84. mesto.

V Otepääju v soboto ob 13.30 čaka zasledovanje moške, ženske pa bodo tekmo začele dve uri in pol kasneje.

Izidi: Ženske, 7,5 km:

1. Julia Simon (Fra) 21:29,5 (0)

2. Lisa Vittozzi (Ita) + 2,9 (0)

3. Lou Jeanmonnot (Fra) 22,9 (0)

4. Janine Hettich Walz (Nem) 24,6 (0)

5. Oceane Michelon (Fra) 39,0 (1)

6. Karoline Knotten (Nor) 46,4 (0)

7. Tereza Vobornikova (Češ) 54,4 (0)

8. Elvira Oeberg (Šve) 54,7 (2)

9. Estere Volfa (Lat) 1:07,5 (0)

10. Susan Kuelm (Est) 1:09,0 (0)

...

14. Polona Klemenčič (Slo) 1:19,4 (1)

17. Anamarija Lampič (Slo) 1:28,1 (2)

55. Lena Repinc (Slo) 2:19,6 (2)

84. Živa Klemenčič (Slo) 3:47,6 (3) Svetovni pokal, skupno:

1. Lou Jeanmonnot (Fra) 944 točk

2. Suvi Minkkinen (Fin) 733

3. Anna Magnusson (Šve) 718

4. Elvira Öberg (Šve) 708

5. Hanna Öberg (Šve) 666

6. Lisa Vittozzi (Ita) 630

7. Julia Simon (Fra) 618

8. Maren Kirkeeide (Nor) 582

9. Oceane Michelon (Fra) 535

10. Camille Bened (Fra) 533

...

22. Polona Klemenčič (Slo) 268

61. Lena Repinc (Slo) 65

63. Anamarija Lampič (Slo) 57

...

