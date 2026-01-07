Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
7. 1. 2026,
8.53

Pred hišo kidal sneg in našel mrtvega moškega

Kidanje snega | Za moškega, ki je kidal sneg, je moral biti to res pravi šok. | Foto Thinkstock

Za moškega, ki je kidal sneg, je moral biti to res pravi šok.

Foto: Thinkstock

Moški iz Saške v Nemčiji je v soboto zjutraj med kidanjem snega pred svojo hišo doživel šok, ko je pod snegom naletel na truplo. Policija še preiskuje, ali je oseba umrla v nesreči ali naravne smrti.

V preiskavi so policisti ugotovili, da je bil umrli 86 let star moški, ki so ga nekaj ur pred smrtjo prijavili kot pogrešanega. 

Izginil je iz hiše, približno kilometer in pol od mesta, kjer so kasneje našli njegovo truplo. 

Žena ga je zadnjič videla med 20. in 21. uro, ko je okoli 3. ure ponoči opazila, da ga ni, pa je poklicala na policijsko postajo.

Za iskalno akcijo so se pripravljali tudi gasilci, ki so pogrešanega nameravali iskati z dronom, a so medtem sporočili, da so moškega našli mrtvega pod snegom. 

Policija še preiskuje vse okoliščine smrti, je še poročal nemški portal T-online.

