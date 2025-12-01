Kaj čaka vaš znak horoskopa v zadnjem mesecu leta?

December 2025 prinaša močno energijo zaključevanja, nove začetke in številne priložnosti, ki bodo posamezna astrološka znamenja postavile pred pomembne izzive in preboje. Praznično vzdušje bo prepletlo tako čustveno kot poslovno področje, kar bo marsikomu odprlo nova spoznanja, prineslo napredek ali pa pokazalo, kam usmeriti svojo energijo v prihajajočem letu. V nadaljevanju preberite, kaj vam napoveduje mesečni horoskop za december 2025 – za vsako znamenje posebej, od ovna do rib, in kako najbolje izkoristiti zadnje tedne leta.

Oven

V tem mesecu boste imeli občudovanja vreden zanos. Še sami velikokrat ne boste vedeli, od kod jemljete vso to energijo. Vendar bolj ko bo šlo proti koncu meseca, večje posledice boste čutili. Takrat bi bilo zelo priporočljivo, da se ustavite, umirite in zadnje dni letošnjega leta preživite tako, kot si želite. In to zagotovo ni ob štedilniku ter kuhanju kosila za vse bližnje in daljne sorodnike, ki vas obiščejo v tem času. Tokrat si večkrat kot sprostitev privoščite večerjo, saj ste gurman, ki se ob dobri hrani sprosti. Pred nečim si boste zatiskali oči, to pa vam bo dodatno pobiralo veliko energije, saj boste sami sebe prepričevali o nečem, kar ne obstaja. Za vas bi bilo bolje, da se čim prej sprijaznite z dejstvi, odpustite in greste dalje. V nasprotnem primeru vas bo razjedala želja po maščevanju.

Bik

Decembra bo še bolj kot običajno pomembno, da sledite spremembam in se jim ne upirate, saj bi bili zaradi takega pristopa lahko za marsikaj prikrajšani. Čeprav se še posebej v prvi polovici meseca ne boste strinjali z novostmi, ki jih bodo želeli vpeljati vaši sodelavci, se boste v sredini meseca že popolnoma poistovetili z njimi. Kdaj pa kdaj morate pustiti svoje konservativne nazore ob strani in se prepustiti novostim, ki neutrudno prihajajo. Z nadrejenimi se boste v tem mesecu sporazumevali mnogo bolje kot do zdaj, saj boste našli pravi pristop v komuniciranju z njimi. V prazničnih dneh boste samski skoraj zagotovo prišli na svoj račun, če se le ne boste držali ob strani. Poskrbite, da vas nasprotni spol opazi, in pozabite na sramežljivost. Morda se vam izpolni skrita želja.

Dvojčka

Vsaj v začetku decembra se izogibajte večjim naložbam na finančnem področju, ker se lahko znajdete na dnu, česar ne boste zlahka preboleli. Kot vedno boste tudi letos veliko časa namenili razmišljanju o tem, kaj vse ste v tem letu dosegli in česa niste. Predvsem drugo vas bo precej vznemirilo. Osredotočite se na tisto, kar ste dosegli, ne na vse, kar vam ni uspelo. Velik preboj boste pred prazniki dosegli na ljubezenskem področju, kjer se bodo začele odpirati možnosti za resno čustveno razmerje. Začeli boste postavljati temelje za prehod iz faze zaljubljenosti v fazo partnerstva. Če partnerja že imate, pa se bosta odločila za velik korak naprej, pri katerem boste imeli vso podporo bližnjih. Veliko časa v tem mesecu vam bosta vzeli sanjarjenje in načrtovanje.

Rak

Na začetku meseca vam bo primanjkovalo idej, česar niste vajeni. Občutek boste imeli, da ste se znašli v črni luknji brez izhoda. Vendar se ne bojte, kajti v sredini meseca boste ponovno prišli na ustaljene tire, z vsemi starimi in novimi plodnimi idejami vred. Neplodni čas pa poskusite čim bolj izkoristiti za sprostitev oziroma opravite praktična dela, kjer ne boste potrebovali svoje domišljije. Če imate partnerja, vas bo zaradi obilice dela obtoževal, da ga zanemarjate. In ne bo se motil. Če se le da, se mu vsaj med prazniki bolj posvetite. Saj veste, kako hitro se lahko odnos ohladi in kako težko je spet vzpostaviti ravnovesje. Če partnerja nimate, boste spoznali neko novo osebo, na katero boste neprestano mislili. Če boste potrpežljivi, boste dočakali še kaj več.

Lev

V tem mesecu se vam obetajo težave na ljubezenskem področju. Vi ali vaš partner bosta spremenljiva in neodločna, kar lahko povzroči kar nekaj škode v partnerstvu. Poleg tega bo v vaši zvezi prevladovalo pomanjkanje obzirnosti in prilagodljivosti. Lahko se celo odločite za prekinitev ljubezenskega razmerja. Sicer praznični čas za to ni najbolj primeren, vendar če se boste odločili tako, storite, kar mislite, da je prav. Samski v božičnem času ne pozabite na svoje prijatelje in družinske člane, ki bodo že komaj čakali na vaš obisk. Prav takšni skupni trenutki v družinskem krogu so zlata vredni in prav gotovo vam bodo za vedno ostali v prijetnem spominu. Uživajte v decembru. V službi bo dogajanje precej bolj umirjeno. Dajte vse od sebe, saj se vam obeta vzpon.

Devica

Na zasebnem področju boste v tem prazničnem mesecu dobro vedeli, kam plujete. Veste, kaj si želite, zato boste odločno napredovali proti svojemu cilju. Na žalost bo slika precej manj jasna na poslovnem in službenem področju. Tu se vam bo zdelo, da ste se izgubili v megli, ki se kar noče razkaditi. Pomembno je, da v tem obdobju ne sprejemate pomembnih odločitev, saj vaša presoja ne bo objektivna. Raje počakajte do prihodnjega leta, ko bodo prazniki za vami in boste lahko spet trezno razmišljali z lastno glavo. Ta vmesni čas bo skušal nekdo izkoristiti, saj boste neprimerno bolj občutljivi kot običajno. Ne dovolite, da vam kdorkoli vsiljuje lastna prepričanja. Srečo imate, da ste dobro poskrbeli vsaj za svoje finance, ki vztrajno rastejo v neki naložbi.

Tehtnica

Pred vami je izredno zanimiv mesec. Sveže zaljubljeni kar ne boste mogli odtrgati pogleda s simpatije, vezani pa boste v objemu partnerja občutili mnogo večjo varnost kot v preteklih mesecih. Še posebej, če vam v zadnjem času na čustvenem področju ni šlo vse tako, kot ste si zamislili, je pred vami mesec pozitivnih sprememb, mesec izpolnjenih želja in novih zaobljub. Samski utegnete prav zdaj spoznati osebo, s katero si boste delili usodo v prihodnjem letu. Tudi na finančnem področju bo vse potekalo po načrtih, saj se bodo pokazali dolgo pričakovani rezultati neke naložbe. V službi in na poslovnem področju se vam nedvomno obetajo prelomne spremembe. Morda se vam bo utrnila nova ideja, ki jo boste spretno uresničili.

Škorpijon

Rade volje boste praznični utrip izkoristili za začetek nečesa novega na zasebnem ali poslovnem področju. Pomembno je, da upoštevate svoje želje in ne dovolite zavistnim ljudem, da krojijo vašo usodo. Zavedali se boste, da morate biti pogumni, če želite doseči svoj cilj na čustvenem področju, zaradi česar bo malce lažje narediti odločilni korak. Če nimate resnega partnerja, se lahko zgodi, še posebej v drugi polovici meseca, da se vaša simpatija oddalji od vas. Nikar ne izgubljajte dragocenega časa za objokovanje in obžalovanje, ampak se raje prepustite decembrskemu vzdušju. Če si boste nekaj res močno želeli, se vam želje lahko uresničijo. V službi bo v zadnjih letošnjih dneh precej pestro, a vedite, da se je vredno potruditi, saj bo nagrada bogata.

Strelec

Pred vami je nepozaben mesec, ki lahko prinese prelomne spremembe. Že v prvih dneh se utegnete znajti pred neko življenjsko odločitvijo, ki se bo nanašala na poslovno ali zasebno področje. Nekdo vam bo na uho nenehno prišepetaval besede, vendar morate vedeti, da se imate le vi pravico odločati, saj je življenje vaše. Ne upoštevajte mnenj in nasvetov, če veste, da vam ne morejo prinesti pravega zadovoljstva in sreče. Na splošno boste v tem prazničnem času precej razigrani, saj bo nekdo grel vaše srce. Mnogi boste celo zaljubljeni kot že dolgo ne. Ne glede na to, da bo strastno in romantično, pa nikar ne pozabite na trezno glavo. Za seboj imate nekaj neprijetnih izkušenj, zato pazite, da ne boste ponavljali napak. Počutje bo stabilno.

Kozorog

Prva polovica decembra bo še posebej razburkana na čustvenem področju. Nakazuje se celo nevarnost zmede ali izgube. Vezani morda ne boste več točno vedeli, kakšnega partnerja si želite ob sebi, zato boste resno razmišljali o razhodu. Samski boste pozornost namenjali osebi, ki bo ob vsem tem ostala hladna. Nikar ne vrzite puške v koruzo, ampak nadaljujte v svojem nevpadljivem slogu. Več sreče v ljubezni se vam obeta v drugi, bolj praznični polovici meseca. Delo v službi vam bo šlo odlično od rok v prvih dveh tednih meseca, medtem ko se v drugi polovici nakazujejo neke spremembe, nad katerimi se ne boste kaj prida navduševali. Ostanite v koraku s časom, saj vas nekateri sodelavci ali tekmeci utegnejo prehiteti z naprednejšimi idejami.

Vodnar

To bo čudovit mesec za vas. Čeprav je za vami precej težko obdobje, se boste v prihajajočem mesecu končno sprostili. Svoje misli in čustva boste uredili do te mere, da boste na svet gledali z veliko mero optimizma in komaj čakali na vse, kar vam življenje prinaša. Če vas preganjajo nedokončane študijske obveznosti, boste v tem času trdno prijeli za delo ter hitro in uspešno vse opravili. Zaposlenim bodo v službi ponudili napredovanje ali neko izobraževanje, ki vas bo postavilo mesto višje. V vsakem primeru vas čaka sprememba, ki bo v vas dodatno povzročila optimizem in vero. Vezani boste s partnerjem uživali v prazničnih večerih in neskončnih pogovorih, samski pa boste iskali nekoga, ki bi z vami skočil v novo leto in vam pomagal pisati novo zgodbo.

Ribi

Če ste v preteklem mesecu polagali temelje za resno zvezo, bo vaš trud zdaj morda obrodil sadove. Še posebej od sredine meseca se pri vas obeta bolj zaljubljeno in strastno obdobje. Na splošno boste med prazniki precej bolj umirjeni kot običajno, saj boste končno našli neko ravnovesje. Poskrbeli boste tudi za dovolj fizične aktivnosti, kar bo dodatno utrdilo vašo voljo, posledično pa boste imeli tudi več energije. V službi bo vse potekalo po dogovorih, večkrat pa vas bo razjezil neki sodelavec, ki se bo nenehno vtikal v vaše delo. Morda je čas, da mu končno poveste, kar mu gre, vendar uporabite miren pristop in ton glasu, saj se boste v nasprotnem primeru ves mesec spuščali v neplodne prepire, ki bodo povzročili zmedo in kup zamer.