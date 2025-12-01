Nadaljevanje Žlehtnobe podira rekorde

Eden najčarobnejših muzikalov končno spet v kinu. Žlehtnoba: Za vedno z odličnima Elphabo in Glindo čaka na svoj epski konec.

Glinda je izjemno priljubljena, a tudi zelo osamljena. Foto: Karantanija cinemas

Nadaljevanje spektakla že podrlo rekord gledanosti z 226 milijoni dolarjev

Najuspešnejša broadwayska filmska priredba vseh časov se približuje svojemu koncu. Nadaljevanje lanskoletne izjemne uspešnice Žlehtnoba, ki si je prislužila oskarja za kostumografijo in scenografijo, se že predvaja v Ameriki in drugod po svetu, poželo pa je še več uspeha kot prvi del. Nadaljevanje spektakla iz 2024 je namreč podrlo rekord gledanosti – film je v blagajne po svetu prvi konec tedna predvajanja prinesel 226 milijonov dolarjev, kar je 62 milijonov več kot predhodnik.

Elphabine odločitve bodo imele posledice tudi za princa Fiyera. Foto: Karantanija cinemas

Nominacije pospremile solze

Za izjemen uspeh sta nedvomno zaslužni glavni igralki Cynthia Erivo in Ariana Grande – obe nominiranki za oskarja, ki sta bili skupaj nominirani še za nagrado grammy za najboljši pop duo/skupinski nastop za skladbo Defying Gravity, ki si jo prepevamo že eno leto, Cynthia pa je prejela nominacijo še v kategoriji Najboljši aranžma, instrumentalni ali a cappella, za skladbo Be Okay. Obe igralki sta bili ob razglasitvi nominacij čisto iz sebe, upravičeno …

Večni prijateljici Glinda in Elphaba, a njuno prijateljstvo bo v drugem delu večkrat na preizkušnji. Foto: Karantanija Cinemas

Epski zaključek v presežkih

Ste vedeli, da so za film izdelali več kot tisoč kostumov, samo za Glindo in Elphabo pa skupaj 60?

V muzikalu pa ne izstopa samo glasba, kar dokazuje osvojeni oskar za kostumografijo. Ste vedeli, da so za film izdelali več kot tisoč kostumov, samo za Glindo in Elphabo pa skupaj 60? Izučeni mojstri preobrazbe pa so potrebovali malo več kot dve uri, da so Cynthio preobrazili v zeleno Elphabo. Obe igralki sta imeli celo nekaj besede pri izbiri drugih rekvizitov – od čevljev, krone, očal, pižame in ogrinjala. Za prizore v filmu pa so posadili devet milijonov tulipanov, ki pa po snemanju niso šli v nič, saj so jih ponovno uporabili.

Devet milijonov tulipanov različnih barv so zasadili samo za potrebe snemanja. Foto: Karantanija cinemas

Hitro razprodana premiera

Vsi presežki samo dokazujejo, da mnogi nestrpno čakajo na projekcije. Na nedeljski premierni projekciji v Ljubljani, ki je bila izjemno hitro razprodana, se je navdušenje samo še stopnjevalo, v pričakovanju zaključka zgodbe o Čarovniku iz Oza in slavni Čarovnici z Zahoda, ki smo jo do sedaj poznali večinoma iz knjig. Epski zaključek si zato morate ogledati na velikem ekranu, z vsemi barvami, glasbo in efekti, ki zgodbo naredijo še bolj privlačno. Film bo na rednem sporedu v vseh kinih od četrtka, 4. decembra, dalje.

Čarovnik iz Oza in Elphaba sta pred velikim odkritjem. Foto: Karantanija cinemas

