Sprehod Lakersov in nasmejanega Dončića, ki se je poklonil hčerki

Košarkarji Los Angeles Lakers z Luko Dončićem so v ligi NBA prišli še do sedme zaporedne zmage. Lakersi so v domači Crypto.com areni s 133:121 ugnali izjemno oslabljene New Orleans Pelicans, Dončić pa je bil s 34 točkami, 12 skoki in sedmimi asistencami prvi strelec srečanja. Jezerniki so glavnino dela opravili že v prvi četrtini, ko so dosegli kar 77 točk, kar je največ v enem polčasu v tej sezoni, vodili pa so vseh 48 minut, največ s 26 točkami naskoka. Slovenec se je s posebnimi športnimi copati poklonili drugemu rojstnemu dnevu svoje hčerke Gabriele.

Los Angeles Lakers : New Orleans Pelicans 133:121 Strelci: Dončić 34 (12 sk., 7 as.), Reaves 33 (8 as.), Ayton 22 (12 sk.), Hachimura 14; McGowens 23, Bey 22 (11 sk.), Queen 15

Učinek Luke Dončića: 34 točk (5/10 za 2, 4/12 za 3, 12/14 prosti meti), 12 skokov, 7 asistenc, 1 ukr. žoga, 1 blokada, 2 izg. žogi v 35:04

Košarkarji Los Angeles Lakers so na svoji 19. tekmi v sezoni naredili še 14. kljukico, potem ko so od prve do zadnje sekunde obračuna z New Orleans Pelicans držali niti igre v svojih rokah. Lakersi so brez poraza vse od 14. novembra, podpisali pa so se še pod svojo sedmo zaporedno zmago, četudi brez LeBrona Jamesa, saj zaradi bolečin v levem stopalu ni nastopil, vnovič pa je manjkal Marcus Smart, ki ga ovira poškodba hrbta.

Ob odsotnostih omenjenih akterjev je priložnost v prvi postavi vnovič dobil Gabe Vincent, ki je srečanje odprl v družbi Dončića, Ruija Hachimure, Austina Reavesa in Deandreja Aytona. Izjemno oslabljena je bila v Crypto.com areni gostujoča zasedba, pri kateri so manjkali Zion Williamson (leva stegenska mišica), pa tudi nekdanji center Cedevite Olimpije Hrvat Karlo Matković (desna mečna mišica), manjkali pa so še Trey Murphy III (desno zapestje), Jordan Hawkins (bolezen), Herbert Jones (desna mečna mišica), Dejounte Murray (desna ahilova peta) in Jordan Poole (leva stegenska mišica), tako da 18. poraz na 21. tekmi sezone za Pelikane ni bil prav nobeno presenečenje.

Dončić izjemno odprl srečanje

Tekmo je s suverenim metom za tri točke odprl Slovenec, ki je v čast drugega rojstnega dne hčerke Gabriele za srečanje z New Orleansom nosil športne copate Jordan Luka 4 z imenom "Hčerka." Po dveh minutah srečanja je slovenski as zadel še svojo drugo trojko za vodstvom Lakersov z 9:2. Ob unovčenih prostih metih Reavesa je prednost Lakersov po slabih štirih minutah igre prvič presegla dvomestno mejo (15:4). Lakers so se poigravali tudi v nadaljevanju, po polovici četrtine je Ayton po štirih zaporednih točkah poskrbel za vodstvo z 21:9.

Športni copati Dončića "Hčerka":

Sprehod Jezernikov se je odvijal tudi v nadaljevanju, s svojo 15. točko na tekmi in izjemno zahtevno trojko s strani čez obrambo Pelikanov je Dončić dobre tri minute pred koncem prve četrtine poskrbel za vodstvo s 33:19, za nameček je uspešen met za tri dodal še Dalton Knecht (36:19), tako da Jamesu Borregu ni preostalo drugega kot da poseže po minuti odmora, a tudi ta ni obrodila sadov.

Dončić je fantastično prvo četrtino ob vodstvu Lakersov s 46:27 sklenil z 20 točkami, šestimi skoki in štiri asistencami, za nameček je tik ob koncu in pisku sirene zmanjkal le zadeti poskus iz sredine. Lakersi so prvi četrtini unovčili kar 70 odstotkov metov iz igre, bili so tudi polovično uspešni pri metu za tri točke (5/10).

46 točk je tudi največ, kar so jih Lakersi dosegli v eni četrtini v tej sezoni, Dončić je z asistencami ali koši sodeloval pri kar 29 točkah, kar je še toliko bolj neverjetno ob podatku, da so jih Pelicans v celotni četrtini dosegli 27.

Luka Doncic quarter one highlights



vs Pelicans 11/30/2025 https://t.co/RyJr6RP0hz pic.twitter.com/xaealyp4C2 — moose 🐦‍🔥 (@usermooseontwt) December 1, 2025

Rekordni polčas

Ljubljančan je na začetku druge četrtine dobil nekaj zasluženega počitka, nekaj priložnosti pa je med drugim dobil tudi novinec Adou Thiero. Po dveh zadetih prostih metih Aytona so Lakersi po petih minutah druge četrtine vodili z 61:38. V igro se je nato vrnil tudi Dončić, ki je pet minut pred polčasom navdušil z eno izmed svojih asistenc, ki je s podajo skozi celotno igrišče zaposlil Hachimuro, ki je zadel za vodstvo s 66:44.

V zaključku prvega polčasa je New Orleans od zaostanka z 48:74 z delnim izidom 9:1 zaostanek nekoliko stopil na 58:75, dve sekundi pred koncem druge četrtine pa je Reaves zadel za 77:57, Lakersi pa so s tem postavili tudi rekordno število točk v enem polčasu v tej sezoni. Odstotek meta Lakersov iz igre je bil tudi po koncu prvega polčasa pri visokih 62,5 odstotka. Dončić je v dobrih 19 minutah na parketu dosegel 22 točk, sedem skokov in šest asistenc, Reaves je dodal 18 točk. Za Pelikane sta Saddiq Bey in Derik Queen prispevala po 11 točk.

Dončić je v prvi četrtini z asistencami ali koši sodeloval pri kar 29 od skupno 46 točk Lakersov. Foto: Reuters

New Orleans stopil na plin, tehnična napaka Dončiću

Trener Redick je ob koncu prvega polčasa poudaril, da bo pomembno, da se njegova ekipa v nadaljevanju ne sme uspavati in da je pomembno, da dosegajo lahke koše, a njegova zasedba je v tretjem delu nekoliko stopila na zavoro. New Orleans je s štirimi zaporednimi točkami na začetku tretje četrtine zaostanek znižal na 61:77, slabih šest minut pred koncem tretjega dela pa so Lakersi vodili "le" še za 14 (93:79).

Minuto kasneje se je na parketu nekoliko zaiskrilo, potem ko je Jeremiah Fears ob prodoru Dončića storil grob prekršek, po katerem je Slovenec skočil proti 19-letnemu košarkarju, strasti med vsemi akterji pa so se hitro pomirile, tako Dončić kot Fears pa sta po ogledu posnetka prejela tehnični napaki. A tudi to ni vnovič prebudilo Lakersov, Micah Peavy je 3:44 pred koncem tretjega dela zadel za 87:100. Po minuti odmora na zahtevo gostov je zatem Yves Missi zabil za 89:100, a je kmalu zatem na sceno stopil Dončić, ki je najprej zadel iz polrazdalje, nato pa ob zadeti trojki in še osebni napaki s šestimi zaporednimi točkami poskrbel za vodstvo s 108:89. Jezerniki so se v zadnjo četrtino podali s prednostjo s 108:92.

Slovenski as se je na začetku zadnje četrtine usedel na klop, njegovi soigralci pa so tudi brez svojega prvega strelca držali niti igre v svojih rokah. Vincent je osem minut in pol pred koncem s trojko Lakerse popeljal v vodstvo s 118:97. Tekma je bila nato zapečatena, Dončić pa se je zatem po še nekaj minutah na parketu 3:30 do konca ob vodstvu s 131:113 z velikim nasmehom na obrazu dokončno usedel na klop. Na koncu je njegova ekipa slavila s 133:121.

Še 12. zaporedna zmaga za OKC

Prvaki Oklahoma City Thunder so prišli še do svoje 20. zmage v sezoni, potem ko so s 123:115 premagali Portland Trail Blazers, ki so bili pred tem edina ekipa, ki je OKC v tej sezoni zadala poraz. Prvaki, pri katerih sta manjkala Isaiah Hartenstein in Alex Caruso, so 2:58 pred koncem vodili le s 107:105, a so v zaključku prevzeli nadzor in prišli še do 12. zaporedne zmage. Shai Gilgeous-Alexander je dosegel 26 točk, Chet Holmgren je 19 točkam dodal devet skokov. Deni Avdija je ob 12. porazu svoje ekipe dosegel trojni dvojček - 31 točk, 19 skokov, 10 asistenc.

Prvaki so prišli do nove zmage. Foto: Reuters

Boston Celtics so s 117:115 premagali Cleveland Cavaliers, pri katerih so manjkali Jarrett Allen, Larry Nance Jr., Lonzo Ball in Sam Merrill. Kelti so v tretji četrtini še vodili z 21 točkami naskoka, dve minuti pred koncem so bili spredaj še enajst točk, a je Donovan Mitchell poskrbel, da se je Cleveland 20,5 sekunde pred koncem približal na 112:114. Darius Garland je sekundo pred koncem še zadel trojko za 115:116, a je nato z enim zadetim prostim metom in namerno zgrešenim drugim srečanje odločil Jaylen Brown. Payton Pritchard je ob zmagi prispeval 42 točk, Jaylen Brown je 19 točkam dodal še 12 skokov in enajst asistenc. Evan Mobley je za Cleveland dosegel 27 točk in 14 skokov.

Jalen Johnson Foto: Reuters

Kar dva podaljška sta odločila srečanje Philadelphie 76ers in Atlante Hawks, ki je na koncu slavila s 142:134. Devet sekund pred koncem rednega dela je podaljšek s trojko izsilil član Philadelphie Tyrese Maxey (115:115), v prvem podaljšku je nato Atlanto s črte prostih metov v zadnji sekundi še za dodatnih pet minut rešil junak večera Jalen Johnson, v drugem podaljšku pa je nato Atlanta prevzela vajeti in prišla do svoje četrte zmage na zadnjih petih tekmah. Johnson je ob zmagi dosegel 41 točk, 14 skokov in sedem asistenc. Za Philadelphio je Maxey 44 točkam dodal še sedem skokov in devet asistenc.

Minnesota Timberwolves so s 125:112 premagali San Antonio Spurs, ki bodo tekmec Lakersov v četrtfinalu pokalnega tekmovanja. Anthony Edwards je za Minnesoto dosegel 32 točk, De'Aaron Fox je na drugi strani v statistiko vpisal 25 točk.

Dogajanje v ligi NBA se je z nedeljsko matinejo, v kateri je Houston nadigral Utah (129:101). Pri zmagovalcih sta po točkah prednjačila Turek Alperen Sengun (27) in izkušeni Američan Kevin Durant (25), pri poražencih pa sta bila najboljša strelca 19-letni novinec Ace Bailey (19) in Finec Lauri Markkanen (18).

Dončić pohvalil "svojega naslednika" pri Dallasu Luka Dončić ima o Cooperju Flaggu dobro mnenje. Foto: Reuters V ligi NBA še odmeva podvig Cooperja Flagga. 18-letni novinec Dallasa je na gostovanju pri LA Clippers pomagal Mavericksom do šele šeste zmage v tej sezoni s kar 35 točkami. Tako je dosegel strelski rekord kariere. Ob odsotnosti Anthonyja Davisa, Kyrieja Irvinga in PJ Washingtona, ki se je poškodoval med ogrevanjem, je prevzel vodilno vlogo v napadu in se vpisal v zgodovino. Pri 18 letih in 343 dneh je dosegel kar 35 točk in postal najmlajši igralec v zgodovini lige NBA, ki je dosegel vsaj 30 točk. V tem pogledu je prehitel tudi LeBrona Jamesa in Michaela Jordana. 🚨 HISTORY FOR COOPER FLAGG 🚨@Cooper_Flagg became the YOUNGEST PLAYER in NBA history to score 35+ points in a game in Dallas' victory tonight!



He joins LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19 years old. pic.twitter.com/gOrGI0CPGA — NBA (@NBA) November 30, 2025 Flagg si je po sobotnem porazu proti Los Angeles Lakers prislužil pohvale Luke Dončića. "Je dober igralec. Zaradi tega, ker je bil številka 1 na naboru, je deležen velikega pritiska, a sem prepričan, da bo postal vrhunski igralec," je 26-letni Slovenec namenil nekaj besed "svojemu nasledniku" pri Dallasu. Ta je le dan pozneje v mestu angelov proti Clippersom dosegel rekordnih 35 točk. V noči na torek ga čaka spopad z Denverjem, pri katerem blesti kandidat za osvojitev priznanja MVP Nikola Jokić.

Liga NBA, 30. november

Lestvica

