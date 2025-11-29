V noči na soboto so Los Angeles Lakersi gostili Dallas Maverickse. Na tekmo pa se je slovenski košarkar Luka Dončić pripeljal s posebnim avtomobilom, ki je vzbujal veliko pozornosti.

Luka Doncic is rolling deep, some would say the deepest.



What colour is your Bugatti? #LakeShow

pic.twitter.com/hGjPBAc6Ss — HotTakes (@hottakes_app) November 29, 2025

Luka Dončić se je na tekmo proti Dallas Mavericksi, svoji nekdanji ekipi, pripeljal s pravo zverino na štirih kolesih. Slovenski košarkarski zvezdnik je v garažo arene Crypto.com parkiral Bugattija W16 Mistral. Marsikdo pa je ob pogledu na avtomobil, ki je vreden okrog pet milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov), ostal odprtih ust.

Bugatti W16 Mistral je namreč eden najredkejših in najzmogljivejših avtomobilov na svetu. Poganja ga osemlitrski W16 motor s 1.600 konjskimi močmi in lahko doseže hitrost prek 420 kilometrov na uro. Gre za ekskluziven model, saj jih bodo izdelali le 99. Normalno pa je, da pritegne pozornost povsod, kjer se pojavi – sploh, če za volanom sedi eden največjih košarkarskih zvezdnikov.

Ljubljančan se je v noči na petek izkazal tudi pa parketu, potem ko so LA Lakersi premagali Dallas Maverickse z izidom 129:119. Luka je proti svoji nekdanji ekipi dosegel 35 točk in 11 asistenc, ob tem pa je dodal še pet skokov in blokado.

Preberite še: