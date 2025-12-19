Krka serijo težkih tekem začela s porazom

Na zaostali tekmi desetega kroga lige ABA je Krka na gostovanju pri Cluju izgubila z 82:92. Ilirija je petek zvečer v okviru rednega, enajstega kroga igrala v Zadru in klonila z izidom 69:74. Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostovala pri Megi Urbana Krofliča.

Krka je s porazom začela serijo treh tekem proti ekipam z visokimi cilji v ligi Aba. V Romuniji je morala priznati premoč Cluj-Napoci, ki je bila boljša z 92:82. Novomeščani bodo že v ponedeljek v Tivoliju gostili Partizan, nastope v regionalnem tekmovanju v 2025 pa bodo zaključili 26. decembra v Dubaju.

Prva tekma med romunskim predstavnikom in Krko sredi oktobra v Ljubljani se je končala po podaljšku, srečno so tedaj slavili gostje, tudi tokrat pa je odločitev o zmagovalcu padla šele v zadnjih minutah. Krka je na začetku zadnje četrtine z delnim izidom 12:2 prišla na tri točke zaostanka (79:76), dve minuti pred koncem pa so domači še vedno vodili z zgolj dvema šestimi točkami razlike. Do zmage je Cluj-Napoca prišla zahvaljujoč boljšemu skoku (38:29) in premalo natančni igri Krke v odločilnih minutah.

Victor Bailey je dosegel 18 točk ob metu 6:16 (trojke 1:5), po 17 pa sta jih dodala Žak Smrekar (11 v prvem polčasu) in Mario Ihring, ki jih je skoraj polovico zbral s črte prostih metov.

Oslabljena Ilirija ni še drugič premagala Zadra

Foto: Filip Barbalić Perspektiva Ilirija ni uspela še drugič v ligi Aba premagati Zadra. Brez prvega strelca in podajalca ekipe Wendella Greena in Bineta Prepeliča, ki sta manjkala zaradi lažjih poškodb, je bila v Dalmaciji ves čas v zaostanku in na koncu izgubila z 69:74. Za Ljubljančane je bil to peti zaporedni poraz v ligi Aba.

Zasedba trenerja Stipeta Modrića je bila vseh 40 minut v zaostanku, kljub temu, da je imel Zadar v drugi četrtini že 18 točk prednosti, pa je nadaljevanje odigrala bolj zbrano in prišla do možnosti za preobrat. Na začetku drugega polčasa, zadnje četrtine in v zadnji minuti se je tekmecu približala na štiri točke zaostanka (50:46, 60:56, 73:69), za kaj več pa ji je zmanjkal še en razpoložen košarkar. Dvomestni so bili Mark Padjen z 20 točkami (trojke 3:8, 8 podaj), Edo Murić s 15 točkami in Boban Marjanović, ki je deset od svojih 14 točk dosegel v prvem polčasu.

Kar se tiče slovenskih legionarjev, bo Dubaj Klemna Prepeliča v soboto gostoval pri Studentskem centru Matica Rebca. Split Zorana Dragića pa bo v ponedeljek na delu pri Cluju iz Napoce. Za konec bo Budućnost gostila Vienno Gregorja Glasa.

Liga ABA, zaostala tekma 10. kroga in 11. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Ponedeljek, 22. december:

Lestvica: