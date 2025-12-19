Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Petek,
19. 12. 2025,
22.20

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA

Petek, 19. 12. 2025, 22.20

1 minuta

Liga ABA, zaostala tekma 10. kroga in 11. krog

Krka serijo težkih tekem začela s porazom

Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
Krka Borac | Krka bo danes gostovala pri Cluju-Napoci. | Foto Dragana Stjepanović/ABA

Krka bo danes gostovala pri Cluju-Napoci.

Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Na zaostali tekmi desetega kroga lige ABA je Krka na gostovanju pri Cluju izgubila z 82:92. Ilirija je petek zvečer v okviru rednega, enajstega kroga igrala v Zadru in klonila z izidom 69:74. Cedevita Olimpija bo v nedeljo gostovala pri Megi Urbana Krofliča.

Krka je s porazom začela serijo treh tekem proti ekipam z visokimi cilji v ligi Aba. V Romuniji je morala priznati premoč Cluj-Napoci, ki je bila boljša z 92:82. Novomeščani bodo že v ponedeljek v Tivoliju gostili Partizan, nastope v regionalnem tekmovanju v 2025 pa bodo zaključili 26. decembra v Dubaju.

Prva tekma med romunskim predstavnikom in Krko sredi oktobra v Ljubljani se je končala po podaljšku, srečno so tedaj slavili gostje, tudi tokrat pa je odločitev o zmagovalcu padla šele v zadnjih minutah. Krka je na začetku zadnje četrtine z delnim izidom 12:2 prišla na tri točke zaostanka (79:76), dve minuti pred koncem pa so domači še vedno vodili z zgolj dvema šestimi točkami razlike. Do zmage je Cluj-Napoca prišla zahvaljujoč boljšemu skoku (38:29) in premalo natančni igri Krke v odločilnih minutah.

Victor Bailey je dosegel 18 točk ob metu 6:16 (trojke 1:5), po 17 pa sta jih dodala Žak Smrekar (11 v prvem polčasu) in Mario Ihring, ki jih je skoraj polovico zbral s črte prostih metov.

Oslabljena Ilirija ni še drugič premagala Zadra

Ilirija - Zlatorog Laško | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić Perspektiva Ilirija ni uspela še drugič v ligi Aba premagati Zadra. Brez prvega strelca in podajalca ekipe Wendella Greena in Bineta Prepeliča, ki sta manjkala zaradi lažjih poškodb, je bila v Dalmaciji ves čas v zaostanku in na koncu izgubila z 69:74. Za Ljubljančane je bil to peti zaporedni poraz v ligi Aba.

Zasedba trenerja Stipeta Modrića je bila vseh 40 minut v zaostanku, kljub temu, da je imel Zadar v drugi četrtini že 18 točk prednosti, pa je nadaljevanje odigrala bolj zbrano in prišla do možnosti za preobrat. Na začetku drugega polčasa, zadnje četrtine in v zadnji minuti se je tekmecu približala na štiri točke zaostanka (50:46, 60:56, 73:69), za kaj več pa ji je zmanjkal še en razpoložen košarkar. Dvomestni so bili Mark Padjen z 20 točkami (trojke 3:8, 8 podaj), Edo Murić s 15 točkami in Boban Marjanović, ki je deset od svojih 14 točk dosegel v prvem polčasu.

Kar se tiče slovenskih legionarjev, bo Dubaj Klemna Prepeliča v soboto gostoval pri Studentskem centru Matica Rebca. Split Zorana Dragića pa bo v ponedeljek na delu pri Cluju iz Napoce. Za konec bo Budućnost gostila Vienno Gregorja Glasa.

Liga ABA, zaostala tekma 10. kroga in 11. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Ponedeljek, 22. december:

Lestvica:

Cedevita Olimpija
Sportal V Stožicah leteli kozarci, Mitrović izključen. Nikolić: Pustimo to pri miru.
Cedevita Olimpija Hapoel Umoja Gibson
Sportal Cedevita Olimpija oslabljena, Mitrović izključen, a vseeno blizu zmagi
KK Perspektiva Ilirija KK Krka Novo mesto Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija liga ABA liga ABA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.