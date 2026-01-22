Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

Četrtek,
22. 1. 2026,
20.00

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

OP Avstralije (ATP), 6. dan

Alcaraz še išče občutke, De Minaur proti Američanu

B. B.

Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz bo igral proti Francozu. | Foto Reuters

Carlos Alcaraz bo igral proti Francozu.

Foto: Reuters

Šesti dan OP Avstralije bodo v moški konkurenci igrali tretji krog turnirja. Prvi nosilec Carlos Alcaraz se vrača na osrednje igrišče, kjer ga čaka Francoz Corentin Moutet.

Dvoboj bo poseben, saj se igralca še nikoli nista pomerila, a zanimivo je, da oba zelo rada krajšata žoge in imata izjemen občutek za igro. Alcaraz v Melbournu še ni oddal niza, a pravi, da včasih na igrišču še ne najde pravega občutka. Vseeno pa je njegov cilj jasen, torej napredovanje v naslednji krog.

Za domače občinstvo pa bo vrhunec večera nastop Alex de Minaurja, ki bo znova igral na Rod Laver Arene. Na drugi strani mreže bo stal njegov stari znanec Frances Tiafoe. Američan je eden izmed tistih tistih igralcev, ki uživajo na velikih igriščih in ob glasnih tribunah. De Minaur ima proti Američanu pozitiven izkupiček (4:1) v medsebojnih dvobojih, a se dobro zaveda, da ga čaka izjemno zahteven obračun.

Zanimivi dvoboji, 3. kroga
Carlos Alcaraz (Špa/1) – Corentin Moutet (Fra/32)
Frances Tiafoe (ZDA/29) – Alex de Minaur (Avs/6)
Daniil Medvedev (Rus/11) – Fabian Marozsan (Mad)
Alexander Bublik (Kaz/10) – Tomas Martín Etcheverry (Arg)

