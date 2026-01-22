Na teniškem OP Avstralije v Melbournu smo v dvoboju drugega kroga turnirja med Naomi Osako in Sorano Cirsteo ob koncu napetega dvoboja na mreži videli vse prej kot športen stisk roke. Romunka je bila videti razjarjena, medtem pa se je Japonka čudila njenemu vedenju.

Naomi Osaka and Sorana Cirstea had some words at the net after their match at the Australian Open.



"Mislim, da je bila jezna zaradi mojih vzklikov 'come on!'" Foto: Guliverimage

Očitno so jo razjezili vzkliki

Na Margaret Court Areni je bil v ospredju vse prej kot končni rezultat. Naomi Osaka je po več kot dveh urah boja zmagala s 6:3, 4:6, 6:2 in se prebila v tretji krog prestižnega avstralskega turnirja.

Že v tretjem nizu pa je Romunka večkrat nezadovoljno pogledovala čez mrežo proti Japonki, med igralkama pa je zavrelo po koncu dvoboja na mreži.

Sorana Cirstea je z mrkim čelom pogledala nasprotnico in se na hladen način rokovala. Osaka se je čudila vedenju Romunke, medtem ko ji je ta nazaj zabrusila nekaj besed.

"Mislim, da je bila jezna zaradi mojih vzklikov 'come on!'," je po dvoboju razlagala še vedno presenečena Osaka. "Nisem imela slabih namenov. Poskušala sem se motivirati, igrala sem po najboljših močeh. Očitno je bila jezna. Žal mi je, če jo je to zmotilo," je dodala štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki je domnevala, da je bila Cirstea besna, ker je bil to njen zadnji dvoboj v karieri na OP Avstralije.

Sorana Cirstea je očitno odigrala zadnji dvoboj na OP Avstralije v svoji karieri. Foto: Guliverimage

Napetost je bila očitna že med dvobojem. Osaka je med točkami večkrat glasno vzkliknila in Cirstea se je že takrat pritoževala sodnici in jo spraševala, ali je takšno obnašanje sploh dovoljeno. Ta ji je odgovorila, da Osaka ni naredila ničesar narobe, dokler je ne moti med servisom. Ta odgovor nikakor ni zadovoljil 35-letne Romunke, ki je v svoji karieri zbrala tri turnirske zmage.

Bolje je, da to ne ostane v garderobi

To zgodbo so hitro pograbili tudi strokovni komentatorji na Eurosportu. Anne Keothavong, nekdanja britanska teniška igralka, je takoj opazila, da je šlo za precej hladen stisk roke. Laura Robson pa je ob tem pripomnila: "Meni je to všeč. Bolje, da se stvari pokažejo na igrišču, kot da se skrivajo v garderobi."

Naomi Osaka je že v prvem krogu presenetila s svojo opravo. Foto: Guliverimage

Rada se izraža skozi oblačila

Japonka, ki je znana po drznih modnih izbirah, je na letošnjem turnirju v Melbournu šokirala s svojo posebno opravo. V prvem krogu je prišla na igrišče v obleki, ki je ponazarjala meduzo. "To je preprosto nekaj, kar rada počnem na igrišču. Ne govorim ravno veliko, rada pa se izražam skozi oblačila in res sem vesela, da vam je bilo to všeč. Upam, da vam je."

Osaka se bo v tretjem krogu pomerila z domačinko Maddison Inglis.

