B. B.

Četrtek,
22. 1. 2026,
20.00

OP Avstralije (WTA), 6. dan

Lahko Avstrijka proti Sabalenki doživi prerod?

B. B.

Arina Sabalenka

Foto: Guliverimage

Šesti dan teniškega OP Avstralije bosta prvi na osrednje igrišče stopili Arina Sabalenka in Anastasia Potapova. Obeta se še nekaj drugih zanimivih dvobojev.

Arino Sabalenka, dvakratno zmagovalko OP Avstralije, v tretjem krogu čaka dvoboj z Avstrijko Anastasio Potapova, ki proti Sabalenki še ni uspela zmagati. Igralki sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja in oba je gladko dobila Belorusinja. A Potapova proti prvi igralki sveta nima česa izgubiti in igralke običajno ravno proti najboljšim pokažejo svoj najboljši tenis.

Večerni del dogajanja bo zaznamovala zelo razpoložena najstnica Mirra Andreeva, ki je po zmagi na turnirju v Adelaideu v Melbourne prišla zelo samozavestna. Igrala bo proti Romunki Eleni-Gabrieli Ruse in poskušala potrditi ime osme nosilke turnirja.

Zanimivi dvoboji, 3. kroga

Arina Sabalenka (Blr/1) – Anastasia Potapova (Avt)
Elena-Gabriela Ruse (Rom) – Mirra Andreeva (Rus/8)
Coco Gauff (ZDA/3) – Hailey Baptiste (ZDA)
Elina Svitolina (Ukr/12) – Diana Shnaider (Rus/23)
 

Mirra Andreeva OP Avstralije Arina Sabalenka
