"Kaj naj rečem. Res je lepo, če imaš v življenju takšne stotice," je po skupno stoti zmagi na letošnjem OP Avstralije povedal 38-letni Novak Đoković. A v uvodnih krogih tega prestižnega turnirja sta navdušila še dva športna veterana. To sta Švicar Stan Wawrinka in Hrvat Marin Čilić, poseben mejnik pa je dosegla tudi Venus Williams.

Venus Williams pri 45 letih še vedno ne razmišlja o koncu kariere. Foto: Guliverimage

Že nekaj časa velja, da se profesionalne kariere športnikov podaljšujejo. Dober primer je tudi vrhunski tenis. Na letošnjem OP Avstralije je najbolj izstopala 45-letna Venus Williams. Postala je najstarejša igralka v zgodovini tega turnirja, ki je igrala v posamični konkurenci. S tem je presegla rekord Japonke Kimiko Date, ki je bila stara 44 let, ko je leta 2015 izgubila v prvem krogu. Kljub porazu so bili mnogi navdušeni nad njeno igro in legendarna teniška igralka, ki je v Melbournu prvič igrala že davnega leta 1998, loparja za zdaj še ne namerava postaviti v kot.

Vsi "mladci" spet na igrišče v torek

Če je Williams letošnjo avstralsko zgodbo končala v prvem krogu, smo lahko med veterani v moškem delu turnirja spremljali veliko uspešnejše zgodbe. Kar trije so se prebili iz prvega kroga: Novak Đoković, Stan Wawrinka in Marin Čilić. In prav vsi trije se lahko pohvalijo z zmagami na turnirjih za grand slam. Vsi trije "mladci" bodo na igrišča Melbourne Parka spet stopili v četrtek.

Novak Đoković se je brez težav prebil skozi prvi krog. Foto: Guliverimage

Nima časa razmišljati o slovesu

Zmaga Novaka Đokovića ni bila nobeno presenečenje, pravzaprav se je eden najboljših teniških igralcev pokazal v zelo dobri luči. Njegova igra je spominjala na njegove najboljše čase, saj se je zares dobro gibal po igrišču, imel je zelo visok odstotek servisa … Novak je tako svojim nasprotnikom poslal sporočilo, da je še vedno tukaj. Spomnimo, da je OP Avstralije za Đokovića najuspešnejši turnir. Osvojil ga je že desetkrat, nazadnje leta 2023.

"Kaj naj rečem. Res je preprosto lepo, če imaš v življenju takšne stotice," je po dvoboju najprej povedal Nole, ki je na OP Avstralije dosegel stoto zmago. "Trudim se igrati na najvišji ravni. Da lahko igram na takšen način, moram imeti navdih. Lahko sem vesel, ker je v moji karieri sodelovalo veliko ljudi. Trudil sem se, da ne bi prehitro pregorel. Očitno se je to obrestovalo in zato moja kariera traja tako dolgo," je povedal desetkratni zmagovalec turnirja v Melbournu in priznal, da še nima časa razmišljati o slovesu, ampak je le osredotočen na naslednje dvoboje.

V drugem krogu OP Avstralije ga čaka 23-letni Italijan Francesco Maestrelli, ki prvič igra na OP Avstralije in se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije.

Stan Wawrinka Foto: Guliverimage

Ni se prišel samo poslovit

Posebno zgodbo v Melbournu piše tudi 40-letni Stan Wawrinka, ki je že pred tem sporočil, da je to njegova zadnja sezona v profesionalnem tenisu. V prejšnjih dveh sezonah se je v Avstraliji poslovil v prvem krogu, letos pa mu je uspelo preskočiti prvo oviro in se prebiti v drugi krog tekmovanja. S tem je s 40 leti in 296 dnevi postal drugi najstarejši igralec, ki je na OP Francije zmagal v posamičnem dvoboju. Najstarejši zmagovalec še vedno ostaja Hrvat Ivo Karlović.

Wawrinka je v svoji karieri osvojil tri turnirje za grand slam, med drugim je pred 12 leti, leta 2014, zmagal tudi na OP Avstralije. Čeprav Stan Wawrinka je leta 2016 osvojil OP ZDA, takrat ga je spremljala hrvaška teniška igralka Donna Vekić. Foto: Guliverimage/Getty Images se bo po letošnji sezoni poslovil, pa je dal jasno vedeti, da se v deželo tam spodaj ni prišel le poslovit.

"To je moje zadnje leto. Strast je še vedno prisotna, a nisem več mlad. Danes je bilo neverjetno, zame je zelo posebno, da lahko stopim na igrišče in igram na turnirju za grand slam. In to je tudi razlog, zakaj vsako pripravljalno obdobje in vsak dan trdo treniram s svojo ekipo. Torej, da imam priložnost igrati z najboljšimi igralci na svetu. Po duši sem borec in vedno se bom boril. Upam, da bom odigral še en dober dvoboj," je po zmagi v uvodnem krogu povedal trenutno 139. igralec sveta, ki je imel tudi zelo glasno podporo s tribun.

Marin Čilić Foto: Reuters

"Jasno je, da moje telo ni več takšno, kot je bilo"

Od moške trojice je bil v prvem krogu še najbolj dominanten Hrvat Marin Čilić. Svojemu nasprotniku Danielu Altmaierju je dvakrat zavezal kravato in ga premagal v pičlih dveh urah (6:0, 6:0, 7:6 (3)). V naslednjem krogu ga čaka Kanadčan Denis Shapovalov, trenutno 23. igralec sveta. Tudi 37-letni Čilić se lahko pohvali z zmago na turnirjih za grand slam, ko je leta 2014 osvojil OP ZDA. Na OP Avstralije se je najdlje prebil do finala leta 2018. Prvič pa je na avstralskem turnirju igral leta 2007.

Hrvat je po izjemni predstavi dal intervju za uradno stran ATP in povedal, kako mu je uspelo odigrati fantastičen dvoboj. Razkril je, da vse skupaj jemlje iz občutkov na treningih.

"Jasno je, da moje telo ni več takšno, kot je bilo pri 26 ali 27 letih." Foto: Guliverimage "Vidim, kje sem, vidim, kako dobro sem bil fizično pripravljen v sezoni 2025, še posebej v pripravljalnem obdobju. Seveda, spremljam tudi, kaj počnejo drugi igralci, kakšne so njihove navade in kako se z njimi lahko fizično primerjam. Jasno je, da moje telo ni več takšno, kot je bilo pri 26 ali 27 letih. Kljub temu imam občutek, da sem še vedno na zelo visoki ravni, da sem še vedno sposoben igrati vrhunski tenis. To meni in moji ekipi daje dodaten zagon."

Visoko pripravljenost pripisuje svoji izjemni delovni etiki, disciplini in profesionalnim pristopom. "Ob sebi sem vedno imel celostno ekipo, skrbel sem za svoje telo, skrbno načrtoval urnik turnirjev, počitek in trening stopnjeval ob pravem času. Ko vse to sešteješ v petih, desetih, petnajstih letih, te telo nagradi še z nekaj odličnimi sezonami. Zdaj uživam sadove vsega tega in to je čudovito."

