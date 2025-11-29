Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Luka Dončić po tekmi proti Dallasu

Luka Dončić: To je verjetno zadnja pohvala #video

Luka Dončić | Luka Dončić se je spet šalil na novinarski konferenci in nasmejal novinarje. | Foto Reuters

Luka Dončić se je spet šalil na novinarski konferenci in nasmejal novinarje.

Foto: Reuters

"Rekel bi, da je zdaj malo lažje," je po tekmi proti Dallas Mavericksom, svojem nekdanjemu klubu, povedal Luka Dončić. Zelo veliko pa mu je pomenilo, da je v dvorani videl slovenske zastave.

Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks, Luka Dončić
Sportal Nasmejani Luka Dončić do sladke zmage nad Dallasom

Letos februarje se je zgodila prava prestopna bomba, ko so se pri Dallas Mavericksih odločili za menjavo Dončića in je ta moral nepričakovano oditi k Los Angeles Lakers. Luka je večkrat povedal, da bodo tekme proti Dallasu zanj vedno nekaj posebnega – tudi zadnje je bila. Pa je še vedno tako čustven?

"Kot sem rekel, bo zame to vedno posebna tekma." | Foto: Reuters "Kot sem rekel, bo zame to vedno posebna tekma." Foto: Reuters

Tekme proti Dallasu so vedno nekaj posebnega

"Rekel bi, da je zdaj malo lažje – ampak kot sem že rekel, tekme proti Dallasu imajo zame vedno poseben pomen. Tam imam veliko prijateljev. Po eni strani je zabavno, a hkrati je vedno nekaj posebnega. Kot sem rekel, bo zame to vedno posebna tekma," je na novinarski konferenci razlagal naš košarkarski as.

"To je verjetno zadnja pohvala"

Ljubljančan je na tekmi dosegel 35 točk in bil en najbolj zaslužnih za zmago proti Dallasu. Tokrat je bil najboljši košarkar Jezernikov Austin Reaves, ki se je ustavil pri 38 točkah. Ta se je takoj po tekmi pošalil, da ima v statistiki več zabijanj kot Dončić.

"Mislim, da igra eno najboljših košark v tej ligi. Način, kako dosega točke in kako ustvarja priložnosti za druge skozi celotno tekmo, je res odličen. Vesel sem, da je v moji ekipi. To je verjetno zadnja pohvala, ki jo bo dobil od mene," je povedal 26-letni Dončić in v nadaljevanju poudaril, da je Reaves že od začetka sezone zelo pomemben člen ekipe. "Res je odličen in mislim, da bo tako tudi nadaljeval. Način, kako igra na obeh straneh igrišča, je neverjeten. To zelo cenim."

Luka Dončić meni, da so ta večer dobro igrali. | Foto: Reuters Luka Dončić meni, da so ta večer dobro igrali. Foto: Reuters

Tudi danes jim je uspevalo

Lakersi so z zmago končali prvi del pokalnega tekmovanja, kjer so si že pred tekmo zagotovili prvo mesto v skupini B zahoda in napredovanje v četrtfinale. Z zadnjo zmago pa so prvi del končali z izplenom 4-0, skupno pa imajo na svojem računi 14 zmag in štiri poraze. Zdi se, da je Dončiću in ekipi stekel tudi met z razdalje.

"Mislim, da smo v zadnjih dveh tekmah res zadeli svoje mete. Mislim, da je žoga dobro krožila in da smo igrali tako, kot moramo. Dosegli smo veliko dobrih metov in to nam je uspevalo tudi danes. V prvem polčasu nismo igrali najbolje, ampak mislim, da je bila v drugem polčasu ogromna razlika. Vsi smo dobivali dobre priložnosti."

Veliko mu pomenijo slovenske zastave v dvorani. | Foto: Reuters Veliko mu pomenijo slovenske zastave v dvorani. Foto: Reuters Nekaj posebnega je, ko vidi slovensko zastavo

Med tekmo je bilo v dvorani videti tudi nekaj slovenskih zastav in navijačev, kar Dončiću pomeni zelo veliko. "Najprej hvala, saj ni ravno lahka pot do Los Angelesa. Vedno, ko vidim slovensko zastavo, mi nekaj pomeni. Tudi vedno jo poskušam podpisati. Nekaj posebnega je videti slovensko zastavo v Los Angelesu.

