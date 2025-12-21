Nočni spor za Bežigradom: 23-letnik s topim predmetom nad 42-letnika

V petek nekaj pred polnočjo so bili ljubljanski policisti obveščeni o dogodku, v katerem je bil po sporu s 23-letnim osumljencem hudo poškodovan 42-letni moški. Ta je bil s kraja odpeljan v UKC Ljubljana, njegovo življenje pa je ogroženo.

Po do zdaj zbranih obvestilih je oškodovanec, ki je bil v družbi še ene osebe, na enem izmed parkirišč na območju Bežigrada prišel v spor z osumljencem, ki je v družbi še ene osebe sedel v parkiranem vozilu. Osumljenec ga je pretepel ter ga s topim predmetom domnevno hudo telesno poškodoval, nato pa odpeljal s kraja dogodka. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj in posebna enota policije.

Policisti so osumljenca prijeli. Odvzeta mu je bila prostost in odrejeno pridržanje. Kriminalisti so opravili ogled kraja dejanja in zasegli vozilo osumljenca. Nadaljujejo intenzivno kriminalistično in forenzično preiskavo ter zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala. Prav tako v spor nista bili vpleteni drugi tam prisotni osebi. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.