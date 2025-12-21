Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Nedelja,
21. 12. 2025,
10.50

Kevin Kampl Red Bull Leipzig

Nedelja, 21. 12. 2025, 10.50

29 minut

Kaj se dogaja s Kamplom? Je njegova kariera končana? Oglasil se je športni direktor RB Leipziga.

Kevin Kampl bo odločitev o (ne)nadaljevanju nogometne kariere sam predstavil javnosti, poudarja Marcel Schäfer, športni direktor RB Leipziga.
Foto: Profimedia

Kevin Kampl bo odločitev o (ne)nadaljevanju nogometne kariere sam predstavil javnosti, poudarja Marcel Schäfer, športni direktor RB Leipziga.

Foto: Profimedia

Potem ko so številni nemški mediji poročali, da je dolgoletni slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl končal ali vsaj začasno prekinil nogometno kariero, pri čemer naj bi na to močno vplivala nenadna smrt njegovega starejšega brata, je o tem spregovoril tudi Marcel Schäfer, športni direktor RB Leipziga, kjer 35-letni nemški nogometaš slovenskih korenin igra zadnjih osem sezon.

Marcel Schäfer je v intervjuju za Sky Sport razkril, da so s Kevinom Kamplom v zadnjih tednih opravili več odprtih, zelo zaupnih in iskrenih pogovorov "o resnično zelo zelo posebnih okoliščinah in njegovi družinski situaciji".

Povedal je, da je na mizi več možnosti, vendar dokončna odločitev še ni bila sprejeta.

"Če bo kaj novega za sporočiti, bo to seveda Kevin v dogovoru z nami sam predstavil javnosti," je dejal in dodal: "Gre za zelo posebno zasebno situacijo, v kateri bi si želel nekoliko več takta in občutljivosti s strani nekaterih, še posebej zato, ker za zdaj še ni bila sprejeta nobena odločitev. Za nas je najpomembnejša – in tako smo ravnali tudi v zadnjih tednih – dobrobit Kevina in njegove družine."

