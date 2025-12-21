Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P., Ja. M., STA

Nedelja,
21. 12. 2025,
19.43

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Kevin Kampl Bayer Leverkusen RB Leipzig Bayern München Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Bundesliga nemško prvenstvo

Nedelja, 21. 12. 2025, 19.43

1 ura, 2 minuti

Nemško prvenstvo, 15. krog

Bayern se je znesel nad znancem Olimpije in potrdil jesenski naslov

Avtorji:
R. P., M. P., Ja. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Josip Stanišić | Bayern je v vodstvo v zadnji tekmi leta popeljal Hrvat Josip Stanišić. | Foto Reuters

Bayern je v vodstvo v zadnji tekmi leta popeljal Hrvat Josip Stanišić.

Foto: Reuters

Zadnji krog bundeslige v letu 2025 je za uvod dal obračun Borussie Dortmund in Borussie Mönchengladbach (2:0). Dortmund je zdaj drugi. Bayer iz Leverkusna je po zmagi nad Leipzigom prehitel klub Kevina Kampla, ki se spogleduje s koncem kariere. Vodilni Bayern, ki se je v prejšnjem krogu opekel proti Mainzu, je na zadnji tekmi leta zlahka zmagal v Heidenheimu, kjer se je lani v konferenčni ligi mudila tudi ljubljanska Olimpija. Bavarci so zmagali s 4:0, končni rezultat je postavil prvi strelec bundeslige Harry Kane. Bayern bo tako prezimil s prednostjo devetih točk pred najbližjim zasledovalcem.

Kevin Kampl
Sportal Kevin Kampl po smrti brata: bo sploh še stopil na igrišče?
Kevin Kampl
Sportal Po tragediji težki časi za Kampla. Oglasil se je njegov šef.

Bayern, ki je v prejšnjem krogu šele drugič v sezoni nemškega prvenstva ostal brez popolnega izkupička (Bavarci so remizirali z zadnjeuvrščenim Mainzem), je v zadnji tekmi bundeslige v tem letu ugnal predzadnji Heidenheim s 4:0. Nogometaši Bayerna iz Münchna so že 28. osvojili naslov jesenskega prvaka v nemški bundesligi. V nedeljo so proslavljali že 22. zmago na 25. tekmi v sezoni. V ligi še ne poznajo poraza. V pomlad bo Bayern krenil z devet točkami naskoka pred Borussio Dortmund.

Bayern München | Foto: Reuters Foto: Reuters V Heidenheimu so pred 15.000 gledalci za Bayern zadeli Josip Stanišić (15.), Michael Olise (32.), Luis Diaz (86.) in v sodnikovem podaljšku Harry Kane, ki je v tej sezoni dosegel že 19 zadetkov.

Heidenheim ostaja na predzadnjem mestu. Točko prednosti ima zdaj St. Pauli, ki je na prvi nedeljski tekmi pri zadnjeuvrščenem Mainzu iztržil remi brez golov. Mainz je zamudil priložnost, da zaostanek za tekmecema zmanjša na točko.

Dortmund se je povzpel na drugo mesto

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so se vrnili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice nemške lige. V 15. krogu so v petek zvečer z 2:0 premagali ekipo iz Mönchengladbacha, s tem pa na lestvici prehiteli Leipzig. Za Borussio sta gola dosegla Julian Brandt v deseti in Maximilian Beier v sedmi minuti sodnikovega dodatka.

Borussia Dortmund je ugnala soimenjakinjo iz Mönchengladbacha. | Foto: Guliverimage Borussia Dortmund je ugnala soimenjakinjo iz Mönchengladbacha. Foto: Guliverimage

Pred Leipzig se je v soboto prebil še Bayer Leverkusen, ki je s 3:1 dobil medsebojni obračun. Domači so sicer dobro začeli z vodilnim zadetkom Xaverja Schlagerja, a sta še do odmora Martin Terrier in Patrik Schick poskrbela za preobrat. V drugem delu je Leipzig nevarno pritiskal, a izenačenja ni dočakal, je pa v eni zadnjih akcij na tekmi v sodnikovem dodatku Montrell Culbreath potrdil zmago lekarnarjev.

Patrik Schick je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Bayerja z 2:1. Na koncu je bilo 3:1. | Foto: Reuters Patrik Schick je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Bayerja z 2:1. Na koncu je bilo 3:1. Foto: Reuters Leipzig je, kot poročajo nemški mediji, dokončno zapustil Kevin Kampl. Že nekaj časa zaradi osebnih razlogov ni igral za nemškega prvoligaša, izkušeni slovenski vezist, ki ga je ob poškodbah v zadnjem obdobju prizadela še bratova smrt, pa naj bi se dogovarjal za predčasno prekinitev pogodbe, ki se bo sicer iztekla po tej sezoni. Uradne potrditve o prekinitvi ali končanju kariere za zdaj sicer še ni, tudi v napovedniku nemške lige za današnjo tekmo Leipziga in Leverkusna je Kampl zgolj na seznamu tistih, ki manjkajo zaradi osebnih razlogov.

Nemško prvenstvo, 15. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

19 – Kane (Bayern)
– Burkardt (Eintracht), Diaz (Bayern), Undav (Stuttgart)
– Olise (Bayern), Tabaković (Borussia M.)
– Amoura (Wolfsburg), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Leipzig), Diomande (Leipzig), El Mala (Köln), Schick (Bayer)
– Ansah (Union Berlin), Grifo (Freiburg), Guirassy (Borussia D.), Kaminski (Köln), Lemperle (Hoffenheim), Promel (Hoffenheim), Stage (Werder), Uzun (Eintracht)

Kiel
Sportal David Zec s Kielom šokiral Hamburg, Union namučil Bayern, izpadla je Borussia
Mainz
Sportal Bayern le do točke pri zadnjeuvrščenih
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Kevin Kampl Bayer Leverkusen RB Leipzig Bayern München Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund Bundesliga nemško prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.