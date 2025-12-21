Bayern se je znesel nad znancem Olimpije in potrdil jesenski naslov

Zadnji krog bundeslige v letu 2025 je za uvod dal obračun Borussie Dortmund in Borussie Mönchengladbach (2:0). Dortmund je zdaj drugi. Bayer iz Leverkusna je po zmagi nad Leipzigom prehitel klub Kevina Kampla, ki se spogleduje s koncem kariere. Vodilni Bayern, ki se je v prejšnjem krogu opekel proti Mainzu, je na zadnji tekmi leta zlahka zmagal v Heidenheimu, kjer se je lani v konferenčni ligi mudila tudi ljubljanska Olimpija. Bavarci so zmagali s 4:0, končni rezultat je postavil prvi strelec bundeslige Harry Kane. Bayern bo tako prezimil s prednostjo devetih točk pred najbližjim zasledovalcem.

Bayern, ki je v prejšnjem krogu šele drugič v sezoni nemškega prvenstva ostal brez popolnega izkupička (Bavarci so remizirali z zadnjeuvrščenim Mainzem), je v zadnji tekmi bundeslige v tem letu ugnal predzadnji Heidenheim s 4:0. Nogometaši Bayerna iz Münchna so že 28. osvojili naslov jesenskega prvaka v nemški bundesligi. V nedeljo so proslavljali že 22. zmago na 25. tekmi v sezoni. V ligi še ne poznajo poraza. V pomlad bo Bayern krenil z devet točkami naskoka pred Borussio Dortmund.

Foto: Reuters V Heidenheimu so pred 15.000 gledalci za Bayern zadeli Josip Stanišić (15.), Michael Olise (32.), Luis Diaz (86.) in v sodnikovem podaljšku Harry Kane, ki je v tej sezoni dosegel že 19 zadetkov.

Heidenheim ostaja na predzadnjem mestu. Točko prednosti ima zdaj St. Pauli, ki je na prvi nedeljski tekmi pri zadnjeuvrščenem Mainzu iztržil remi brez golov. Mainz je zamudil priložnost, da zaostanek za tekmecema zmanjša na točko.

Dortmund se je povzpel na drugo mesto

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so se vrnili na drugo mesto prvenstvene razpredelnice nemške lige. V 15. krogu so v petek zvečer z 2:0 premagali ekipo iz Mönchengladbacha, s tem pa na lestvici prehiteli Leipzig. Za Borussio sta gola dosegla Julian Brandt v deseti in Maximilian Beier v sedmi minuti sodnikovega dodatka.

Borussia Dortmund je ugnala soimenjakinjo iz Mönchengladbacha. Foto: Guliverimage

Pred Leipzig se je v soboto prebil še Bayer Leverkusen, ki je s 3:1 dobil medsebojni obračun. Domači so sicer dobro začeli z vodilnim zadetkom Xaverja Schlagerja, a sta še do odmora Martin Terrier in Patrik Schick poskrbela za preobrat. V drugem delu je Leipzig nevarno pritiskal, a izenačenja ni dočakal, je pa v eni zadnjih akcij na tekmi v sodnikovem dodatku Montrell Culbreath potrdil zmago lekarnarjev.

Patrik Schick je ob koncu prvega polčasa zadel za vodstvo Bayerja z 2:1. Na koncu je bilo 3:1. Foto: Reuters Leipzig je, kot poročajo nemški mediji, dokončno zapustil Kevin Kampl. Že nekaj časa zaradi osebnih razlogov ni igral za nemškega prvoligaša, izkušeni slovenski vezist, ki ga je ob poškodbah v zadnjem obdobju prizadela še bratova smrt, pa naj bi se dogovarjal za predčasno prekinitev pogodbe, ki se bo sicer iztekla po tej sezoni. Uradne potrditve o prekinitvi ali končanju kariere za zdaj sicer še ni, tudi v napovedniku nemške lige za današnjo tekmo Leipziga in Leverkusna je Kampl zgolj na seznamu tistih, ki manjkajo zaradi osebnih razlogov.

Nemško prvenstvo, 15. krog:

Petek, 19. december:

Sobota, 20. december:

Nedelja, 21. december:

Lestvica: