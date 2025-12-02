Rdeči biki znova brez Kevina Kampla

Danes bo znana prva polovica četrtfinalistov nemškega pokalnega tekmovanja. Pestro bo v Dortmundu, kjer bo Borussia gostila sosede iz Leverkusna, Leipzig pa bo brez Kevina Kampla, ki ga zaradi osebnih razlogov znova ne bo na seznamu kandidatov, gostil Magdeburg. V sredo bo David Zec s Kielom gostoval v bližnjem Hamburgu, glavni favorit za osvojitev pokalne lovorike Bayern München pa se odpravlja v Berlin k Unionu, ki je prejšnji mesec na svojem stadionu že namučil Bavarce (2:2).