Nemški pokal, osmina finala
Rdeči biki znova brez Kevina Kampla
Danes bo znana prva polovica četrtfinalistov nemškega pokalnega tekmovanja. Pestro bo v Dortmundu, kjer bo Borussia gostila sosede iz Leverkusna, Leipzig pa bo brez Kevina Kampla, ki ga zaradi osebnih razlogov znova ne bo na seznamu kandidatov, gostil Magdeburg. V sredo bo David Zec s Kielom gostoval v bližnjem Hamburgu, glavni favorit za osvojitev pokalne lovorike Bayern München pa se odpravlja v Berlin k Unionu, ki je prejšnji mesec na svojem stadionu že namučil Bavarce (2:2).
Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl po družinski tragediji, ko je konec oktobra izgubil starejšega brata, ni kandidiral še za nobeno tekmo. Vse dvoboje je izpustil zaradi osebnih razlogov, tako bo tudi zvečer, ko bodo rdeči biki gostili Magdeburg. 35-letni Kampl je zadnji uradni nastop za Leipzig vknjižil konec septembra na gostovanju v prvenstvu pri Wolfsburgu.
