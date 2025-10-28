Zec s soigralci prek prvoligaša do osmine finala, Dortmundčani po enajstmetrovkah

Med tednom bodo v nemškem pokalnem tekmovanju postali znani udeleženci osmine finala. David Zec je drugoligašu Holstein Kielu pomagal do zmage (1:0) nad prvoligašem Wolfsburgom in napredovanja v naslednjo fazo pokala. Borussia Dortmund je v Frankfurtu pri Eintrachtu po enajstmetrovkah napredovala z izidom 2:1. RB Leipzig pa je brez Kevina Kampla, ki ga ni bilo v kadru, s 4:1 opravil s tretjeligašem Cottbusom.

Za zmago Holstein Kiela je v 42. minuti zadel Alexander Bernhardsson, David Zec je igral celo tekmo, v 24. minuti je prejel rumeni karton.

Srečanje v Frankfurtu med domačim Eintrachtom in Borussio Dortmund pa je bilo odločeno po enajstmetrovkah, potem ko sta se redni del in podaljšek sklenila z 1:1. Dortmundčani so bili nato v izvajanju strelov z bele pike uspešnejši s 4:2.

Bayer se bo v sredo pomeril z drugoligašem Paderbornom, v tej sezoni stoodstotni Bayern pa bo gostoval pri Kölnu.

Nemški pokal, 2. krog:

Torek, 28. oktober:

Sreda, 29. oktober: