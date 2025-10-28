Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Holstein Kiel David Zec Kevin Kampl RB Leipzig Borussia Dortmund Bayern München nemški pokal

Nemški pokal, 2. krog

Zec s soigralci prek prvoligaša do osmine finala, Dortmundčani po enajstmetrovkah

David Zec | David Zec je z nemškim drugoligašem Holstein Kiel v drugem krogu nemškega pokala izločil prvoligaša Wolfsburg. | Foto Guliverimage

David Zec je z nemškim drugoligašem Holstein Kiel v drugem krogu nemškega pokala izločil prvoligaša Wolfsburg.

Foto: Guliverimage

Med tednom bodo v nemškem pokalnem tekmovanju postali znani udeleženci osmine finala. David Zec je drugoligašu Holstein Kielu pomagal do zmage (1:0) nad prvoligašem Wolfsburgom in napredovanja v naslednjo fazo pokala. Borussia Dortmund je v Frankfurtu pri Eintrachtu po enajstmetrovkah napredovala z izidom 2:1. RB Leipzig pa je brez Kevina Kampla, ki ga ni bilo v kadru, s 4:1 opravil s tretjeligašem Cottbusom.

Za zmago Holstein Kiela je v 42. minuti zadel Alexander Bernhardsson, David Zec je igral celo tekmo, v 24. minuti je prejel rumeni karton.

Srečanje v Frankfurtu med domačim Eintrachtom in Borussio Dortmund pa je bilo odločeno po enajstmetrovkah, potem ko sta se redni del in podaljšek sklenila z 1:1. Dortmundčani so bili nato v izvajanju strelov z bele pike uspešnejši s 4:2.

Bayer se bo v sredo pomeril z drugoligašem Paderbornom, v tej sezoni stoodstotni Bayern pa bo gostoval pri Kölnu.

Nemški pokal, 2. krog:

Torek, 28. oktober:

Sreda, 29. oktober:

Bayer Leverkusen
Bayer pozabil evropsko zaušnico. Bayern melje dalje, šov Leipziga brez Kampla.
Holstein Kiel David Zec Kevin Kampl RB Leipzig Borussia Dortmund Bayern München nemški pokal
