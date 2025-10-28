Torek, 28. 10. 2025, 22.44
3 ure, 8 minut
Nemški pokal, 2. krog
Zec s soigralci prek prvoligaša do osmine finala, Dortmundčani po enajstmetrovkah
Med tednom bodo v nemškem pokalnem tekmovanju postali znani udeleženci osmine finala. David Zec je drugoligašu Holstein Kielu pomagal do zmage (1:0) nad prvoligašem Wolfsburgom in napredovanja v naslednjo fazo pokala. Borussia Dortmund je v Frankfurtu pri Eintrachtu po enajstmetrovkah napredovala z izidom 2:1. RB Leipzig pa je brez Kevina Kampla, ki ga ni bilo v kadru, s 4:1 opravil s tretjeligašem Cottbusom.
Za zmago Holstein Kiela je v 42. minuti zadel Alexander Bernhardsson, David Zec je igral celo tekmo, v 24. minuti je prejel rumeni karton.
Srečanje v Frankfurtu med domačim Eintrachtom in Borussio Dortmund pa je bilo odločeno po enajstmetrovkah, potem ko sta se redni del in podaljšek sklenila z 1:1. Dortmundčani so bili nato v izvajanju strelov z bele pike uspešnejši s 4:2.
Bayer se bo v sredo pomeril z drugoligašem Paderbornom, v tej sezoni stoodstotni Bayern pa bo gostoval pri Kölnu.
Nemški pokal, 2. krog:
Torek, 28. oktober:
Sreda, 29. oktober: