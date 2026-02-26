Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
19.15

Bundesliga Eintracht Frankfurt

Četrtek, 26. 2. 2026, 19.15

Visoka kazen

Eintracht Frankfurt dobil visoko kazen zaradi navijaških incidentov

Avtor:
STA

Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund | Foto Reuters

Foto: Reuters

Disciplinska komisija nemške nogometne zveze (DFB) je kaznovala prvoligaša Eintracht Frankfurt s skupno 440.250 evri za 11 navijaških incidentov, je poročala uradna stran kluba, ki ga vodi nekdanji celjski strateg Albert Riera.

Kazen zajema deset primerov nešportnega obnašanja in en primer diskriminacijskega nešportnega obnašanja Eintrachtovih navijačev, je zapisal DFB in dodal, da so se ti primeri zgodili na sedmih ligaških in eni pokalni tekmi.

Klub ima pravico, da tretjino kazni vloži v posodobitev varnosti na tekmah, infrastrukturo in preventivne ukrepe.

Eintracht je po 23 tekmah domače lige na osmem mestu lestvice z 31 točkami, za šestim mestom, ki še vodi v evropska tekmovanja v naslednji sezoni, zaostaja za osem točk. V nedeljo ga čaka domača tekma s Freiburgom.

