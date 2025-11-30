Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gabriela Dončić praznuje drugi rojstni dan

Ganljiva čestitka Luke Dončića njegovi princeski: Rad te imam, zelo te pogrešam

Luka Dončić in Anamaria Goltes | Luka Dončić in Anamaria Goltes sta v veselem pričakovanju, njuna hčerka pa danes praznuje 2. rojstni dan. | Foto Instagram/Anamaria Goltes

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta v veselem pričakovanju, njuna hčerka pa danes praznuje 2. rojstni dan.

Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je v veselem pričakovanju. Kmalu bo postal drugič očka. Njegova srčna izbranka Anamaria Goltes je že v Sloveniji, z njo vred pa se je v domovino odpravila tudi hčerka Gabriela. Njen ponosni očka, ki ga v noči na ponedeljek čaka nov nastop v ligi NBA, Los Angeles Lakers bodo gostili New Orleans Pelicans, jo zelo pogreša. Danes, ko njegova ''mlada princeska'' praznuje drugi rojstni dan, ji je prek socialnih omrežij namenil ganljivo čestitko.

Luka Dončić
Danes je Gabrieli, ki praznuje 2. rojstni dan, namenil čustveno čestitko: "Vse najboljše, moja princeska. V moje življenje si prinesla ogromno veselja. Rad te imam, zelo te pogrešam in komaj čakam, da te kmalu spet vidim," je zapisal 26-letni košarkarski superzvezdnik, ki ostaja v mestu angelov.

V noči na ponedeljek ga čaka nov dvoboj v ligi NBA. Njegovi Jezerniki bodo v Los Angelesu, ki je od Slovenije oddaljen skoraj deset tisoč kilometrov, gostili New Orleans.

Hčerki je za drugi rojstni dan čestitala tudi Anamaria Goltes. "Vse najboljše moja mala raziskovalka. Naj te vsako jutro prebudi veselje do življenja, pogum za nove izzive in nasmeh, ki polepša svet," je zapisala presrečna mlada mamica, ki je v veselem pričakovanju.

