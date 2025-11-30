Ganljiva čestitka Luke Dončića njegovi princeski: Rad te imam, zelo te pogrešam

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je v veselem pričakovanju. Kmalu bo postal drugič očka. Njegova srčna izbranka Anamaria Goltes je že v Sloveniji, z njo vred pa se je v domovino odpravila tudi hčerka Gabriela. Njen ponosni očka, ki ga v noči na ponedeljek čaka nov nastop v ligi NBA, Los Angeles Lakers bodo gostili New Orleans Pelicans, jo zelo pogreša. Danes, ko njegova ''mlada princeska'' praznuje drugi rojstni dan, ji je prek socialnih omrežij namenil ganljivo čestitko.

Mlada družinica Dončić bo kmalu štiričlanska. Hčerka Gabriela se že veseli dneva, ko bo na svet privekal njen brat oziroma sestra. Z mamo se je pred kratkim vrnila v Slovenijo, Luka Dončić, ki je zaradi obveznosti v ligi NBA ostal na drugi strani velike luže, pa ju neskončno pogreša.

Danes je Gabrieli, ki praznuje 2. rojstni dan, namenil čustveno čestitko: "Vse najboljše, moja princeska. V moje življenje si prinesla ogromno veselja. Rad te imam, zelo te pogrešam in komaj čakam, da te kmalu spet vidim," je zapisal 26-letni košarkarski superzvezdnik, ki ostaja v mestu angelov.

V noči na ponedeljek ga čaka nov dvoboj v ligi NBA. Njegovi Jezerniki bodo v Los Angelesu, ki je od Slovenije oddaljen skoraj deset tisoč kilometrov, gostili New Orleans.

Hčerki je za drugi rojstni dan čestitala tudi Anamaria Goltes. "Vse najboljše moja mala raziskovalka. Naj te vsako jutro prebudi veselje do življenja, pogum za nove izzive in nasmeh, ki polepša svet," je zapisala presrečna mlada mamica, ki je v veselem pričakovanju.