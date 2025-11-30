Dallas do zmage v Los Angelesu, poseben mejnik za Giannisa

V noči na nedeljo je bilo v ligi NBA na sporedu osem tekem. Dallas Mavericksi so manj kot 24 ur po porazu z Los Angeles Lakers in Luko Dončićem gostovali še pri Los Angeles Clippersih in tokrat slavili s 114:110. To srečanje je izpustil Anthony Davis, ki se je proti Jezernikom vrnil po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe, po kateri še ni pripravljen za največje napore in tekme, ki si sledijo v tako zgoščenem ritmu.

Pri Dallasu so v petek pozdravili vrnitev Anthonyja Davisa, ta je bil ob Dončiću drugi, ki je bil februarja vpleten v odmevno menjavo, Američana pa so bučno in z aplavzom pozdravili tudi navijači v Crypto.com areni. Davis je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnjih 14 tekem, od prihoda v Dallas jih je skupno odigral 15 od skupno 53 mogočih. Za Davisa je bil to prvi medsebojni obračun z nekdanjim klubom od menjave, saj je lani oba zaradi poškodbe izpustil. Srečanje je končal pri 12 točkah, so pa bile njegove minute po vrnitvi na parket še omejene. Zaradi poškodbe je nato večer kasneje Davis izpustil srečanje s Clippersi, saj še ni pripravljen za tekme back-to-back. Pri Dallasu, ki je vknjižil šele šesto zmago v sezoni, so manjkali tudi Kyrie Irving, Dereck Lively in Dante Exum, ki je že sklenil sezono.

Anthony Davis je po nastopu proti Lakersom izpustil srečanje s Clippersi. Foto: Reuters

V dvorani Inuit Dome je ob vseh odsotnostih zablestel novinec Cooper Flagg, ki se je ustavil pri 35 točkah in osmih skokih, ter tako vlekel voz gostov proti zmagi, s katero so Clipperse prehiteli na lestvici zahoda. Mavericksi so se sicer že na samem uvodu v tekmo znašli v zaostanku, nekajkrat v prvi četrtini tudi za deset. V drugi so sicer priključili, celo povedli, nato pa domačim, kjer sta bila najbolj razpoložena prva zvezdnika Kawhi Leonard (30 točk, osem skokov) in James Harden (29 točk, osem skokov in 11 asistenc) ponovno dovolili, da se nekoliko odlepijo in na glavni odmor odidejo s plus sedem.

V tretji četrtini smo spremljali podobno zgodbo. Dallas je priključil in povedel, Clippers pa so še enkrat ušli. A gostje so tokrat vendarle priključili še drugič in v zadnjih 12 minut srečanja sta ekipi odšli poravnani na 83. V četrti četrtini si nobeno izmed moštev ni priigralo občutnejše prednosti, ob koncu pa so bili bolj zbrani Mavericksi, ki so slavili s 114:110. Poleg Flagga je strelski večer končno dočakal tudi Klay Thompson, ki se je zaustavil pri 23 točkah (met za tri 6/10).

Milwaukee na krilih Giannisa prekinil niz porazov

Vodilna ekipa vzhoda, Detroit Pistons, je po dveh porazih v tekmi, ki je na ta večer postregla z največ točkami, s 138:135 ugnala Miami Heat. Niz sedmih zaporednih porazov pa je uspelo prekiniti Milwaukee Bucks, ki so na krilih 29 točk in osmih skokov Giannisa Antetokoumnpa s 116:99 odpravili Brooklyn Nets. Grk je v tretji četrtini prišel do prav posebnega mejnika, saj je zabeležil že 21.000 točko v NBA karieri.

Giannis Antetokounmpo je z Milwaukeejem prekinil niz porazov in se podpisal pod nov mejnik. Foto: Reuters

Nov izjemen večer je tudi za Nikolo Jokićem, ki mu je ob zmagi Denver Nuggets pri Phoenix Suns s 130:122 zgolj skok zmanjkal do novega trojnega dvojčka. Srečanje je sklenil pri 26 točkah, devetih skokih in desetih asistencah.

Lakersi z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na ponedeljek, ko jih ob 3.30 po slovenskem času čaka srečanje z New Orleans Pelicansi, ki so tokrat klonili pri Golden State Warriors s 96:104.

