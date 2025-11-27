Zahvalni dan v ZDA pomeni, da v noči na petek v ligi NBA ne bo tekem. Pogledi ljubiteljev najmočnejše košarkarske lige na svetu se tako že obračajo proti petkovemu večeru oziroma sobotnemu jutru, ko se bo Luka Dončić z LA Lakers pomeril s svojim nekdanjim klubom, Dallas Mavericks. V središču pozornosti je med drugim tudi Anthony Davis, ki je bil poleg Dončića glavni akter menjave na relaciji Los Angeles - Dallas, zdaj pa je po poškodbi tik pred vrnitvijo na parket. To bi lahko dočakal ravno proti svoji nekdanji ekipi. Ob tem je spregovoril tudi o govoricah, ki zadevajo njegovo morebitno menjavo.

Anthony Davis je zaradi poškodbe mečne mišice odsoten že skoraj mesec dni, a bi se lahko vrnil že ta konec tedna, potem ko je v sredo treniral z Dallas Mavericks. To bi bila lahko velika spodbuda za ekipo Mavericksov, ki je v Davisovi odsotnosti dosegla skromen izkupiček 3-11. Davis je od februarja, ko je v šokantni menjavi na relaciji Lakers - Mavericks odšel v Dallas, za Mavse odigral le 14 tekem, saj ima ves čas smolo s poškodbami.

Sredi Davisove odsotnosti so Mavericksi med drugim odpustili generalnega direktorja Nica Harrisona, moža, ki je bil odgovoren za organizacijo menjave, s katero je Luko Dončića poslal k Lakersom v zameno za Davisa. Čeprav Davis ni bil deležen nobene od teh jeznih besed, bo vedno tisti, ki je Maverickse stal njihovega ljubljenega superzvezdnika, saj je Harrison Davisa že dolgo občudoval in si ga je posebej želel pripeljati v Dallas.

Za Dallas je do zdaj odigral le 14 tekem. Foto: Reuters

Slovo Harrisona ga je presenetilo

V svojih prvih javnih komentarjih o Harrisonu po njegovi odpustitvi je Davis dejal, da je bil nad njegovo odpustitvijo osupel. "To je bilo veliko presenečenje," je dejal ameriški košarkar. "Nico je moj človek, očitno je imel veliko vlogo pri tem, da sem prišel sem in da je želel, da v nekem smislu izpolnim njegovo vizijo. Vsekakor je bilo težko. Z njim sva se pogovorila, tudi z Dumontom sva se pogovorila. Takšen je pač posel košarke," je dejal Davis, ki je na stranskem tiru od 29. oktobra.

S slovesom Harrisona je Davisov status v ekipi takoj padel pod vprašaj, sploh ker na čelu ekipe ni več moža, ki si ga je tako zelo želel v dresu Mavericksov. Tudi zato se je hitro začelo šušljati, da bi bil Davis lahko vpleten v katero izmed menjav, čeprav bo sklenitev posla morda težka glede na njegovo trdno pogodbo, ki mu v naslednjih dveh letih prinaša skupno 121,2 milijona dolarjev, vključno z opcijo igralca v vrednosti 62,7 milijona dolarjev leta 2027. Okoli njega se tako ves čas dviguje ogromno prahu, a se Davis s tem ne obremenjuje.

Luko Dončića v noči na soboto čaka srečanje z nekdanjim klubom. Foto: Guliverimage

"Poglejte, o tem govorite, kot da gremo v vojno," je bil jasen Davis, ko so ga vprašali, kako govorice o menjavi vplivajo nanj. "To je košarka, to spada zraven k poslu. Mislim, da je bil vsak v svoji karieri že vpleten v pogovore o menjavah, bil zamenjan ali pa je prišlo do kakšnega prestopa. To mene ne prizadene. Tako je že nekaj časa. Moja naloga je, da počnem, kar počnem, ko sem na igrišču, igram košarko in poskušam voditi to ekipo. Karkoli iz tega nastane, iz tega nastane. Nad tem nimam prav nobenega nadzora. Imam pa odprto komunikacijo z vodstvom in sem pripravljen, da se vrnem na igrišče," je še dodal Davis.

Želi si igrati proti Lakersom

Američan je v sredo treniral z upanjem, da bo pripravljen igrati na eni od dveh zaporednih tekem Dallasa proti Lakersom v petek in LA Clippers v soboto. Očitno bo okoli tekme Lakersov veliko pozornosti, saj se bosta Davis in Dončić pomerila z njunima nekdanjima ekipama. Če bi bilo odvisno od Davisa, bi igral v petek. "Veste, katero tekmo želim igrati," je odvrnil Davis, ko so ga vprašali, ali ima kakšno željo glede tega, za katero tekmo se želi vrniti. "Ampak bomo videli, pogovorili se bomo z zdravniškim in trenerskim osebjem in videli, kaj je najbolj smiselno. Seveda bi rad igral že proti Lakersom, ampak na koncu koncev je glavna stvar vrnitev na parket, pa naj bo to v petek ali soboto," je še dodal.

