Kje vse po Sloveniji se boste lahko srečali z Miklavžem? #zemljevid

Stalnica decembrskega dogajanja so obiski dobrih mož. V petek prihaja Miklavž, njegov obisk bodo marsikje pospremili prižigi lučk. Do konca meseca bosta nato predvsem najmlajše razveseljevala še Božiček in dedek Mraz. Dogodke z obdarovanji organizirajo lokalne skupnosti, župnije, društva in za otroke svojih zaposlenih tudi nekatera podjetja. Na spodnjem zemljevidu si lahko ogledate, kje vse po Sloveniji bodo potekala miklavževanja in drugi dogodki, povezani s prihodom prvega od treh dobrih decembrskih mož.

Miklavž bo s parklji, vragi in angelčki obiskal stare in mlade

V katoliškem liturgičnem letu 6. decembra goduje sveti Nikolaj ali Miklavž. Krščanski svetnik, znan po darežljivosti, bo v svoji obdarovalni praznični vlogi otroke in tudi odrasle presenečal in obdaroval na številnih miklavževanjih po vsej Sloveniji. Sprevodi Miklavža v spremstvu demonskih parkljev in dobrih angelov so v večjih mestih postali stalnica decembrskih prireditev. Ponekod Miklavžu na čast pripravljajo tudi sejme, pohode, teke in koncerte.

Miklavž ali sv. Nikolaj je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobrodelnosti. V spremstvu angelov in parkljev prihaja med otroke večinoma 5. decembra zvečer, ponekod pa tudi na dan svojega goda, 6. decembra. Miklavž je bil škof in ima zato oblečena liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico.

Miklavževo je kot otroški verski praznik, povezan s sv. Miklavžem, od leta 2021 vpisano med šege in navade v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Ta navaja, da sv. Miklavž sam ali s spremstvom obišče in obdaruje otroke na domu, v župnijah, obhodih po hišah ter na prireditvah in sprevodih po nekaterih mestih.

Miklavž v Velenju že v četrtek, v Ljubljano v petek s tirno vzpenjačo

Z miklavževanjem so pohiteli v Šaleški dolini, saj Miklavža v Starem Velenju pričakujejo že v četrtek ob 17. uri. Miklavž bo nato v petek in soboto obiskal še otroke v drugih delih občine. Druženje z dedkom Mrazom na drsalkah pa v Velenju načrtujejo 20. decembra.

V Ljubljani se bo Miklavž že po tradiciji v petek popoldne s tirno vzpenjačo spustil na Krekov trg, kjer ga bo pričakalo njegovo spremstvo – pravljična povorka parkljev, angelov in vragov. Skupaj se bodo odpravili do Prešernovega trga, kjer bo Miklavž nagovoril zbrane in teden dni po prižigu praznične osvetljave v Ljubljani simbolično odprl praznični december v prestolnici.

Tako so otroci in starši lani v Ljubljani pričakali Miklavža:

V Maribor Miklavž prihaja na Glavni trg v Božično vas

V Mariboru, kjer je na Glavnem trgu že od 27. novembra Božična vas s panoramskim kolesom, stojnicami in glasbenim programom, bodo v okviru programa Vilinskega mesta v petek v Vetrinjskem dvoru priredili Prav posebno miklavževanje v organizaciji Zavoda 13. Že dan kasneje pa se bo v Maribor s Pohorja na Snežni stadion spustil dedek Mraz, ki bo nato obiskoval otroke v mestnih soseskah, dokler se ne bo 29. decembra na Trgu Leona Štuklja spet poslovil za eno leto.

Tradicionalno miklavževanje seveda pripravljajo tudi v Občini Miklavž na Dravskem polju. Dobri mož bo obdaril otroke, ki so mlajši od osem let, imajo stalno prebivališče prijavljeno v tej občini in so jih starši pravočasno prijavili k obdarovanju, je razvidno s spletne strani občine. Miklavževanje v petek proti večeru organizirajo tudi v Celju, ki letos nosi naziv evropsko božično mesto, v soboto in nedeljo sledita še dva z Miklavžem povezana kulinarična dogodka.

V Slovenj Gradcu vsi trije možje, v Novem mestu bo dedek Mraz darila delil tri dni

V slovenjgraško občino prihajajo vsi trije dobri možje. Miklavž se bo pri cerkvi sv. Elizabete mudil v petek ob 16.30, Božiček se bo s posebej okrašenim vozilom in ob spremstvu po mestnih četrtih in vaških skupnostih vozil med 16. in 18. decembrom, prihod dedka Mraza pa je v koroškem mestu napovedan za 30. december.

V Kranju, kjer bodo danes ob 17. uri s prižigom prazničnih luči naznanili obdobje Prešernega decembra, Miklavžev sprevod napovedujejo za petek ob 17. uri na Glavnem trgu, 30. decembra ob isti uri in prav tam pa tudi prihod dedka Mraza s Piko Nogavičko.

Tudi v Novem mestu bo v petek zasijala praznična osvetljava mesta, ki ga bo obiskal tudi Miklavž, po napovedih ta dan odpirajo tudi drsališče. Dedek Mraz pa bo v Novem mestu otroke obdaril v dneh od 19. do 21. decembra.

V Kopru Miklavža pričakujejo v soboto, ko bodo ob 17. uri na Titovem trgu prižgali praznične luči in uradno odprli letošnjo Fantazimo. Božiček pa bo v Koper prispel v soboto, 20. decembra, prav tako na Titov trg, s pesmijo, darili in veliko topline, sporočajo z Obale. Otroško silvestrovanje pripravljajo že v torek, 30. decembra, ob tem pa tudi obisk dedka Mraza, ki bo simbolično sklenil leto in pozdravil novo.

Ob prihodih dobrih mož tudi sejmi in prižigi lučk

Marsikje bodo ta konec tedna pripravili tudi Miklavževe sejme, kasneje pa tudi božične. Z Miklavževim sejmom in prihodom Miklavža so pohiteli v Krškem, kjer so dogodek pripravili že preteklo soboto, ta petek pa bodo prižgali praznične luči. Dedka Mraza v Krškem pričakujejo v soboto, 27. decembra.

Tudi ponekod drugod bodo prihod Miklavža pospremili s prižigi prazničnih luči. Med drugim ta petek v Murski Soboti ob 17. uri, Miklavž s spremstvom pa bo najmlajše razveselil v soboto, ko v Murski Soboti pripravljajo tradicionalno Mikloševo senje. Ob prižigu luči bodo na Trgu kulture v Murski Soboti v petek odprli tudi drsališče, v bližini pa bo v prazničnem igluju tudi Božičkov nabiralnik. V četrtek, 18. decembra, se bo na grajski ploščadi v Murski Soboti ustavil tudi dedek Mraz in pozdravil najmlajše.

V Žalcu bodo ta petek ob 16. uri na Šlandrovem trgu odprli Miklavžev bazar, pričakujejo tudi Miklavža, v mestnem središču pa bodo ob 17. uri prižgali praznične luči. Prav tako v petek bo Atrij Savinove hiše v Žalcu zasijal s čarobnim kotičkom, kjer bodo otroci lahko prisluhnili božičnim pripovedkam, se fotografirali s palčkom fotografom in oddali pisma v Božičkov nabiralnik. Ta bo na otroke čakal med 5. in 14. decembrom, prihod Božička v Žalcu napovedujejo za ponedeljek, 22. decembra, popoldne.

Praznični sejmi v prestolnici že odprti

Praznični sejmi pa so že odprti v središču Ljubljane, spremljajo jih gostinske hišice s kuhanim vinom, toplim čajem, likerji ter ponudbo klobas, zelja, žgancev, morske hrane, jedi na žlico, sladkih dobrot in druge hrane.

V drugi polovici meseca v prestolnico prihaja tudi dedek Mraz. V parku Zvezda na Kongresnem trgu bo med 20. in 30. decembrom znova oživela pravljično okrašena koča dedka Mraza, kjer bo od 26. do 30. decembra nekaj časa tudi sam dedek Mraz. Po tradiciji se bo ta s svojo kočijo in lipicanci ter spremstvom v teh dneh med 17. in 19. uro odpravil tudi na praznično pot po mestu. Na Kongresnem trgu pa bo dedek Mraz otroke obiskal tudi 31. decembra, ko bo silvestrovanje za otroke.