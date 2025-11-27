Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Četrtek,
27. 11. 2025,
20.02

Osveženo pred

37 minut

prazniki Saša Arsenovič Robert Golob prižig lučk Maribor

Četrtek, 27. 11. 2025, 20.02

37 minut

Lučke v Mariboru prižgal premier Robert Golob #foto

Avtor:
R. K.

prižig lučk, Maribor | Foto STA

Foto: STA

Prvi je v soju prazničnih luči letos zasijal Maribor. Lučke na 33-metrskem panoramskem kolesu na Glavnem trgu je skupaj z mariborskim županom Sašo Arsenovičem točno ob 17. uri prižgal premier Robert Golob.

Vlada se je danes mudila na obisku v Mariboru, kjer je imel premier Robert Golob čast prižgati praznične luči na 33-metrskem panoramskem kolesu na Glavnem trgu. Zbrana množica je skupaj z Arsenovičem in Golobom odštevala do prižiga lučk, ki napoveduje začetek prazničnega vzdušja v mestu. 

Na Glavnem trgu v Mariboru se je zbrala nepregledna množica ljudi. | Foto: STA Na Glavnem trgu v Mariboru se je zbrala nepregledna množica ljudi. Foto: STA Letos štajersko prestolnico krasi kar 45 kilometrov prazničnih lučk, kar je pet več kot lani. Poleg prazničnih okraskov in čarobnih niti obiskovalce na Glavnem trgu pozdravi 33-metrsko panoramsko kolo. 

"Trije dobri možje pridejo decembra, eden pa je prišel že novembra. Gospod predsednik vlade je prinesel zvrhano vrečo daril za Maribor in regijo," je zbrane nagovoril Arsenovič.

"Drage Mariborčanke, dragi Mariborčani, hvala za topel in iskren sprejem v tem čudovitem mestu ob Dravi. Naj vam praznični dnevi prinesejo mir, veselje in morda tudi kakšen majhen čudež," je zbrane nagovoril premier Golob. Obiskovalce je pozval, naj v teh prazničnih časih ne pozabijo na pomoči potrebne.

Mestna občina Maribor omogoča, da se obiskovalci vsak dan od 15. ure dalje na prižig lučk brezplačno pripeljejo z mestnim avtobusom. 

prazniki Saša Arsenovič Robert Golob prižig lučk Maribor
