Premier Robert Golob je danes gostil evangeličanskega škofa Aleksandra Erniša in njegovega predhodnika Leona Novaka. Srečanje je bilo namenjeno obeležitvi umestitve novega evangeličanskega škofa ter izmenjavi pogledov ob tej priložnosti. Sogovorniki so poudarili pomen medsebojnega spoštovanja, dialoga in vloge verskih skupnosti v sodobni družbi.

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je Robert Golob ob tem izrazil dobre želje ob nastopu mandata novega škofa Aleksandra Erniše ter se zahvalil škofu Leonu Novaku za njegovo dosedanje delo in prispevek k skupnosti.

V pogovoru so se dotaknili tudi pomena nadaljnjega sodelovanja in odprtega dialoga v prihodnje, zlasti pri vprašanjih, ki zadevajo sožitje, solidarnost in skrb za skupno dobro, so navedli v sporočilu za javnost.

Erniša je bil 30. novembra v evangeličanski cerkvi v Puconcih umeščen kot novi škof Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi v Sloveniji. V umestitveni pridigi je kot svoje osrednje vodilo mandata izpostavil Pavlove besede "evangelija se ne sramujem", ki jih razume kot poziv k odprti, pogumni in k ljudem usmerjeni cerkvi.

V pridigi je dejal, da si želi Cerkev, ki ostaja zvesta Svetemu pismu in zna hkrati govoriti v jeziku današnjega časa. Reformacijsko izročilo ter osebnosti, kot so Trubar, Dalmatin in Küzmič, pa je označil kot živo dediščino, ki naj po njegovih besedah usmerja prihodnost slovenske evangeličanske skupnosti.

Nova služba mu prinaša odgovornost, da cerkev ostane prostor dialoga, sočutja in resnice. Vernike je pozval k življenju iz vere in k pogumu, ki ga po njegovih besedah zahteva sodobni čas. Pridigo je sklenil z znamenitim Trubarjevim pozivom "Stati inu obstati", ki ga vidi kot kazalnik smeri za prihodnost Cerkve.