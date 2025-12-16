Alpske smučarke sezono nadaljujejo s četrtim slalomom. Še četrto zmago bo skušala doseči Mikaela Shiffrin, ki je bila v Leviju, Gurglu in Copper Mountainu razred zase. Prva vožnja v Courchevelu je na sporedu ob 17.45. Odprla jo bo Lena Dürr, Američanka pa ima številko sedem. Na štartu so tri Slovenke, kot prva bo s številko 28 nastopila Ana Bucik Jogan. Drugič bo v svetovnem pokalu tekmovala Caterina Sinigoi.

Ob poškodbah Andreje Slokar in Neje Dvornik je edino pravo upanje za slovenske točke Ana Bucik Jogan, ki je v Leviju osvojila 11. mesto, na naslednjih dveh slalomih pa ni prišla v prvo trideseterico. Na štartu bosta še dve smučarki iz ekipe za evropski pokal: 22-letna Caterina Sinigoi in 23-letna Anja Oplotnik, ki pa imata visoki številki. Za zamejsko Slovenko je to drugi nastop v svetovnem pokalu, januarja v Kranjski Gori ni prišla v finale. Tudi Oplotnikova še nima uvrstitve v svetovnem pokalu (pet nastopov).

Alpsko smučanje, Courchevel, slalom (ž), štartna lista:



1. Lena Dürr (Nem)

2. Camille Rast (Švi)

3. Lara Colturi (Alb)

4. Wendy Holdener (Švi)

5. Zrinka Ljutić (Hrv)

6. Katharina Liensberger (Avt)

7. Mikaela Shiffrin (ZDA)

8. Melanie Meillard (Švi)

9. Katharina Truppe (Avt)

10. Emma Aicher (Nem)

11. Anna Swenn Larsson (Šve)

12. Cornelila Öhlund (Šve)

13. Paula Molzan (ZDA)

14. Sara Hector (Šve)

15. Katharina Huber (Avt)

…

28. Ana Bucik Jogan (Slo)

64. Caterina Sinigoi (Slo)

65. Anja Oplotnik (Slo)