Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
16. 12. 2025,
12.50

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Lena Dürr slalom alpsko smučanje Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin Ana Bucik Jogan Anja Oplotnik Caterina Sinigoi

Torek, 16. 12. 2025, 12.50

36 minut

Alpsko smučanje, Courchevel, slalom (ž),

Druga priložnost v svetovnem pokalu za zamejsko Slovenko

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Kranjska Gora Caterina Sinigoi | Caterina Sinigoi bo drugič nastopila na tekmi svetovnega pokala. | Foto Filip Barbalič

Caterina Sinigoi bo drugič nastopila na tekmi svetovnega pokala.

Foto: Filip Barbalič

Alpske smučarke sezono nadaljujejo s četrtim slalomom. Še četrto zmago bo skušala doseči Mikaela Shiffrin, ki je bila v Leviju, Gurglu in Copper Mountainu razred zase. Prva vožnja v Courchevelu je na sporedu ob 17.45. Odprla jo bo Lena Dürr, Američanka pa ima številko sedem. Na štartu so tri Slovenke, kot prva bo s številko 28 nastopila Ana Bucik Jogan. Drugič bo v svetovnem pokalu tekmovala Caterina Sinigoi.

Copper Mountain Mikaela Shiffrin
Sportal Finale preobratov, samo Mikaela Shiffrin suvereno do tretje zaporedne zmage

Ob poškodbah Andreje Slokar in Neje Dvornik je edino pravo upanje za slovenske točke Ana Bucik Jogan, ki je v Leviju osvojila 11. mesto, na naslednjih dveh slalomih pa ni prišla v prvo trideseterico. Na štartu bosta še dve smučarki iz ekipe za evropski pokal: 22-letna Caterina Sinigoi in 23-letna Anja Oplotnik, ki pa imata visoki številki. Za zamejsko Slovenko je to drugi nastop v svetovnem pokalu, januarja v Kranjski Gori ni prišla v finale. Tudi Oplotnikova še nima uvrstitve v svetovnem pokalu (pet nastopov).

Alpsko smučanje, Courchevel, slalom (ž), štartna lista:

1. Lena Dürr (Nem)
2. Camille Rast (Švi)
3. Lara Colturi (Alb)
4. Wendy Holdener (Švi)
5. Zrinka Ljutić (Hrv)
6. Katharina Liensberger (Avt)
7. Mikaela Shiffrin (ZDA)
8. Melanie Meillard (Švi)
9. Katharina Truppe (Avt)
10. Emma Aicher (Nem)
11. Anna Swenn Larsson (Šve)
12. Cornelila Öhlund (Šve)
13. Paula Molzan (ZDA)
14. Sara Hector (Šve)
15. Katharina Huber (Avt)

28. Ana Bucik Jogan (Slo)
64. Caterina Sinigoi (Slo)
65. Anja Oplotnik (Slo)
Caterina Sinigoi Aleš Sever
Sportal Zamejka, ki je začela na plastični progi, včasih potrebuje brco v zadnjico #video
Caterina Sinigoi
Sportal "Ne zelo nadarjena, samo nadarjena, ampak zelo delovna"
Lena Dürr slalom alpsko smučanje Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin Ana Bucik Jogan Anja Oplotnik Caterina Sinigoi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.