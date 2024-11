"Ne zelo nadarjena, samo nadarjena, ampak zelo delovna"

Tako kot je za širšo slovensko javnost Caterina Sinigoi nov obraz, je tudi trener te zamejske smučarke iz Nabrežine. Je pa Aleš Sever njen dolgoletni trener, s katerim sta doživela že številne lepe, a tudi težke trenutke. Oba se najraje spominjata ene od tekem iz otroške kategorije. "Takrat se bolj ali manj nastopa samo na regijskih tekmah, enkrat na leto pa se gre na tekmo višje ravni. Ni ji šlo preveč dobro, a dovolj, da se je kvalificirala. Ko smo dan prej trenirali, ko sem jo videl smučati, sem začutil, da je nekaj drugače. Pogovarjal sem se z njenim očetom, ki je bil pesimist, in mu rekel, da bo za prvih pet. Pa je bila na regijskih tekmah tudi po dve, tri sekunde zadaj. Naslednji dan je zaostala samo za tri desetinke in skoraj zmagala. Imel sem pravi občutek. Tiste tekme se res spominjam. Sicer pa je bilo v njeni dosedanji karieri veliko nihanj. Predvsem sem ponosen nanjo, ker vztraja."

S Caterino je rasel od otroških kategorij

Aleš Sever (desno) Foto: Spintec In kdo pravzaprav je Aleš Sever? Sam je svojo smučarsko pot opisal takole: "Smučam, odkar pomnim. Dve leti sem imel, ko so me starši dali na smuči. V mlajših letih sem smučal za sežanski klub, bil tudi pri postojnskem klubu, pa pri Olimpiji v Ljubljani. V tretji sezoni v mladinski kategoriji sem prenehal, se posvetil šoli. Ko sem zaključil srednjo šolo, sem opravil tečaj za učitelja, pozneje tudi trenerskega in se podal v trenerske vode. Okrog leta 2000 so me sprejeli v smučarskem klubu Devin. Začel sem s tečaji, saj sem še obiskoval fakulteto za šport. Od tretjega letnika, ko sem imel več prostih dni, pa so mi dali tudi tekmovalne skupine. Začel sem z najstarejšimi, z masterji. Potem pa sem se vrnil k mlajšim. Bil sem pri vseh kategorijah, pri cicibanih, pri U14, U16, potem sem prišel do mladincev."

"Ti moji prehodi iz kategorije v kategorijo so sovpadali s prestopi Caterine. Filozofija društva je bila, da je trener skušal spremljati smučarje, da ni opustil svojega dela. In sem bil 22, 23 let pri SK Devin. Potem se je Caterina odločila, da bo šla v SK Gorica. Ostala je namreč sama, saj je večina drugih nehala smučati. Bila je še edina v njeni generaciji, ki je imela voljo in rezultate za nadaljevanje. Tako da zadnji dve leti pri SK Gorica spremljam samo njo. Vmes se nama je priključila še ena tekmovalka, ki pa je zdaj v italijanski reprezentanci. Zdaj je Caterina v B-reprezentanci, kjer skrbim zanjo in za Anjo Oplotnik. To je naša ekipa."

"Do sem je prišla z ogromno dela"

"Jaz jo gledam vsak dan in težje vidim napredek. Drugače je, če nekoga ne vidiš dva meseca, potem ga lažje oceniš. Ko pa si ogledam starejše videoposnetke, vidim veliko razliko – ne samo osem let stare, tudi tiste iz lanskega leta. Čeprav se mi na progi zdi, da napredka sploh ni in ji težim. Po eni strani mi je torej težko, ker sem že toliko časa z njo. Ampak res napreduje iz leta v leto in ima še potencial. Največ rezerve je pri psihološkem vidiku," Sever pripoveduje o njenem napredku v letih njunega sodelovanja. "Pravite zelo nadarjena smučarka, jaz bi rekel samo nadarjena, ampak zelo delovna. Moram jo pohvaliti. Malo športnikov je pripravljenih toliko vložiti, toliko narediti kot ona. Do sem je prišla z ogromno dela, upal bi si trditi, da s 60, 70 odstotki več dela kot njeni vrstniki."

Z visoko številko v slalomu v evropskem pokalu med 30

Prvo celotno tekmovalno zimo pod slovensko zastavo bo na začetku decembra začela na tekmah evropskega pokala. "Cilje sem si zadal oziroma sem jih moral zapisati v letni program za smučarsko zvezo. Cilj je uvrstitev med prvih 30 v slalomu v evropskem pokalu. Bo zelo težko, saj z nizkimi točkami Fis štarta s številko med 70 in 80. Tako je težko priti med 30, še težje kot v svetovnem pokalu, saj se v evropskem res vsa dekleta mečejo na glavo. Imeli smo že nekaj primerjav na treningu v Leviju na zelo težkem terenu, kjer se je veliko tekmovalk znašlo v težavah. Običajni smučarji tam ne bi prišli dol drugače kot z abručanjem. Tam se je brez težav kosala z Martino Dubovsko, za katero vemo, da se uvršča med 30 v svetovnem pokalu. Vse bo torej odvisno od štartne številke in psihološkega vidika. Sposobna je dobrih voženj, dostikrat pa se zgodi, da njena glava tega ne dopušča."

Sever je na nedavnem druženju z novinarji, njenimi osebnimi pokrovitelji in podporniki iz SK Nabrežina ter SK Gorica kar nekajkrat omenil njeno glavo. Vemo, kako sta v športu pomembna samozavest, samozaupanje. "To je njena največja šibkost. Ona se tega zaveda in dela na tem. Ima tudi športne psihologe. Verjemite, da ji je težko. Eno je, da si rečeš, saj zmorem, saj ni težko. A ko se štarta, je prisoten čriček v glavi. Ona ima tukaj največ rezerve. Določene njene vožnje v smučanju so brez težav za top 30 v evropskem pokalu."

Z dekleti iz A-reprezentance še ni imela skupnega treninga

Želi si po poti Ane Bucik, ki je prav tako tekmovala za SK Gorica. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sinigoi si želi, da bi šla po poti Ane Bucik Jogan, a z njo in preostalimi dekleti iz reprezentance za svetovni pokal še ni trenirala. "Skupnega treninga ni bilo, ker so oni bili na južni polobli, mi pa smo ostali v Evropi. Če bi oni ostali v Evropi, bi se mogoče kaj dogovorili s trenerji. Zdaj bo pa tudi zelo težko, saj ima svetovni pokal eno pot, evropski pokal drugačno pot. Če grejo oni za en mesec v Ameriko, mi ne moremo iti tja, da bi trenirali skupaj. Bi bilo pa lepo, da bi morda imeli kakšen trening na skupnih terenih, ko bomo vsi v Evropi in če bomo blizu."

"Skoraj drsališče, postavljeno malo pod naklonom"

Tudi pretekli konec tedna, ko so v Leviju tekmovali v svetovnem pokalu, so bile razmere na progi zelo težke. Zaradi poledenele strmine so se napake in odstopi kar vrstili. Foto: Guliverimage Trenirali so na italijanskih in avstrijskih ledenikih, dvakrat so bili v dvorani v Litvi, pa v Leviju. "Pogoji so težki, snega je bilo premalo. Nekaj snega bo moralo pasti. V drugi polovici novembra bo težko dobiti dobre pogoje – ali ne bo snega ali pa ga bo padlo preveč. Za poletne treninge na južni polobli denarja ni oziroma bi bil, a če bi tam porabili denar, bi se morali odpovedati jesenskim treningom, zato smo raje ostali v Evropi. Določeni treningi so bili dobri, določeni ne. Tudi v Leviju smo imeli 20 dni zelo težke pogoje. Nikoli ne veš. Če ne bi rezervirali Levija, bi bili mogoče tudi tukaj slabi pogoji. Smo pa šli tja in so bili tukaj dobri. Smučanje je nepredvidljivo, vse je treba vnaprej načrtovati, rezervirati. Potrebne je tudi malo sreče," je o treningih v zadnjih mesecih razlagal Sever. A za dobre rezultate se je treba kaliti tudi v težkih pogojih, dodamo. "Težki pogoji so težki pogoji, v Leviju pa smo imeli skoraj drsališče, postavljeno malo pod naklonom. Bili so zelo težki pogoji. Za šest voženj slaloma je bilo treba imeti šest parov smuči, ker en par ni zdržal niti ene vožnje."

Iz SK Nabrežina bi pisali na SZS, Sever realnejši

"Če bi v Sloveniji obstajala C-reprezentanca, bi jaz kot trener B-reprezentance želel vedeti, ali je tam kakšna dobra tekmovalka. Šel bi do njenega trenerja, jo povabil na trening ... Po mojem mnenju bi moral tako delovati tudi odnos med A- in B-reprezentanco. Mislim, da jim moralo biti v interesu, da opazujejo mlajše tekmovalke, ki bi v prihodnosti lahko bile njihove tekmovalke. Jaz bi jih lahko vprašal, a se mi zdi neprimerno, vsiljivo, da bi jim rekel, naj vzamejo mojo tekmovalko na trening. To je nekoliko težek položaj." O tej temi se je na omenjenem druženju precej govorilo. V njenem matičnem klubu SK Nabrežina so pripravljeni celo pisati na Smučarsko zvezo Slovenije, naj bodo bolj pozorni na Caterino in da bi morali kot nekoč izvesti interne kvalifikacije za nastop na tekmah svetovnega pokala (tako imenovani štoping). Slovenija ima trenutno kvoto petih tekmovalk za slalom in ob prestopu bolj izkušene Lile Lapajne je torej kvota že polna.

Slovenija ima za svetovni pokal za slalomske tekme kvoto petih tekmovalk. Kriterij, da si med 150 na točkovanju Fis, trenutno dosega pet Slovenk, tudi Nika Tomšič in Lila Lapanja. Zadnja je v slovensko prestopila iz ameriške reprezentance. Foto: Aleš Fevžer "Jaz sem prvo leto v slovenskem smučanju, ne vem, koliko let že ni štopinga. Imajo pa pet tekmovalk, ki izpolnjujejo prvi kriterij. Dokler ga Caterina ne bo izpolnila, lahko sicer vprašam, a ne vem, ali bodo to upoštevali. Ji pa ne manjka veliko, da pride med 150 na lestvici Fis. Če pa pride med 150, bomo imeli pravico nekaj zahtevati. Ne vem pa, koliko tekmovalk lahko nastopi na domači tekmi v Kranjski Gori. Prvi cilj je, da izboljšamo točke Fis."

Nedavno je Sinigoi trenirala in tekmovala v dvorani v Litvi:

SZS pokrije 80 odstotkov proračuna, preostalo mora sama

Tudi nekaj članic A-ekipe se je soočilo s samoprispevkom. Foto: Reuters Proračun za tekmovalki v B-ekipi je seveda nekaj manjši kot za tiste v A, morata pa tudi onidve nekaj prispevati. Zato je tako pomembno, da je Caterina Sinigoi dobila dva močna osebna pokrovitelja iz lokalne skupnosti. "Ti dekleti imata določen prispevek smučarski zvezi. Ne vem, ali je primerno, da jaz razlagam, kakšnega. Za družino je to kar visok prispevek, ki gre v proračun ekipe. S skupnim proračunom imata pokrito sezono. Mislim, da prispevata nekje 20 odstotkov celotnega proračuna. A treningi so iz ekonomskega vidika optimalni."

Prek evropskega pokala se je težko prebiti v svetovni pokal

Lara Colturi se je odločila za nastopanje za Albanijo (nima albanskih korenin), da je preskočila evropski pokal in boj s številnimi tekmovalkami v italijanski reprezentanci ter tako še kot najstnica prišla na tekme svetovnega pokala. Foto: Guliverimage Sinigoi je sama pojasnila, da se je za nastopanje za Slovenijo odločila iz več razlogov. Ker je zavedna zamejska Slovenka, ki je hodila v slovenske šole. Ker od malega dela s slovenskim trenerjem. In seveda, ker bi ji pod slovensko zastavo moralo biti nekoliko lažje prodreti v svetovni pokal. "V italijanskih selekcijah je veliko težje. Ne bom rekel, da je kakovost v Italiji veliko višja, imajo pa tam več smučark. Tam je težje, ker ko si v formi, dobiš eno priložnost, a če se ne dokažeš, je zadaj že nekdo drug," razlaga trener Sever, a dodaja: "Prek evropskega pokala se je zelo težko prebiti, je skoraj lažje tekmovati v svetovnem pokalu. Zato se je Italijanka Lara Colturi odločila nastopati za Albanijo, da je preskočila evropski pokal. Odločitev je bila pravilna. Za nas bo položaj še malo težji, saj imamo zdaj še eno tekmovalko več, Lilo, ki se je priključila iz ameriške reprezentance. Borila se bo, boriti se bo morala. Tako pač je. Caterina možnosti ima. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Smuča dobro, a se mora vse sestaviti, predvsem stvari v glavi."

Najprej med 30 v slalomu v evropskem pokalu, s tem popraviti uvrstitev na lestvici Fis, nato nastop v Kranjski Gori in preboj v svetovni pokal. To so prvi cilji 21-letnice iz Nabrežine. Dolgoročni cilj so seveda olimpijske igre. Cortina 2026 bo najverjetneje prišla prehitro, sploh zdaj ko je Caterina šele šesta med slovenskimi slalomistkami na lestvici Fis. "Tri tekmovalke, Bucik, Dvornik in Slokar, so na višji ravni, zdaj so priključili še Tomšič in Lapajna, ki sploh nista slabi tekmovalki. Se bo treba kar potruditi. A tudi druge se borijo," trdno na realnih tleh ostaja Aleš Sever.

Caterina Sinigoi na kondicijskih treningih: