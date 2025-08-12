Gajin svet 3 je tretji del trilogije, ki je s prejšnjima filmoma (Gajin svet, 2018, in Gajin svet 2, 2022) osvojila srca mladih gledalcev in njihovih družin ter postala ena najuspešnejših slovenskih filmskih franšiz. Po več desetletjih je to prvi slovenski film, ki je dobil tretji del – do zdaj je to uspelo le legendarnemu Kekcu.

Prva dva filma spadata med deset najbolj gledanih slovenskih filmov po letu 1991, skupno sta v kinematografe privabila več kot 160 tisoč gledalcev in osvojila več nagrad, med drugim tudi nagrado za najboljši mladinski film na Sarajevskem filmskem festivalu. Prvi film je postal tudi najbolj gledan televizijski film leta 2020 v Sloveniji.

Jurij Zrnec, Uma Štader in Sebastian Cavazza Foto: Jakob Ješelnik

Gajin svet 3 bodo v 27 snemalnih dneh posneli na različnih lokacijah po Ljubljani ter na Dolenjskem in Gorenjskem.

V tretjem delu spremljamo 16-letno Gajo, ki vstopa v novo življenjsko obdobje – začetek srednje šole, prve ljubezni in prva razočaranja. Njen vsakdan pa se popolnoma spremeni, ko pred njenimi očmi ugrabijo mamo, zdravnico na misiji, ki je z organizacijo Zdravniki brez meja na vojnem območju. Gaja se ne sprijazni s svojo nemočjo, zato pogumno prevzame pobudo in se poda na nevarno reševalno misijo, na kateri mora združiti moči z nepričakovanim zaveznikom – kriminalcem Alexom.

"Tako kot je odrasla Gaja, je tudi zgodba filma Gajin svet 3 dozorela," je ob tem povedal režiser Peter Bratuša, "izjemno sem ponosen in hvaležen celotni ekipi – igralski in tehnični – za njeno profesionalnost, predanost in srčno delo. To je pristop, ki lahko rodi še veliko Gajinih svetov. Osrednje sporočilo filma se dotika konfliktov – tako manjših kot, žal, večjih – in njihovega reševanja. S pogumom, zaupanjem in predanostjo. Upam, da bo sporočilo prišlo do gledalcev: da nihče ni tako slab, da v njem ne bi bilo tudi nekaj dobrega."

Foto: Luka Pašič

V vlogi Gaje se vrača Uma Štader, njenega očeta bo ponovno upodobil Sebastian Cavazza, v vlogi Alexa nastopa Jurij Zrnec, Gajino učiteljico saksofona in očetovo novo partnerko spet igra Ajda Smrekar, filmski ekipi pa se pridružuje Iva Krajnc Bagola. Med mlajšimi igralci znova nastopata Neža Smolinsky kot Gajina sestra in Enej Černe Berčič kot njen najboljši prijatelj Matic.

Glasbo za film bo ustvaril mednarodno priznani skladatelj Anže Rozman.

