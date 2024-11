Klemen Kosi se po štirih letih vrača v svetovni pokal. Nekdanji smučar v hitrih disciplinah se je po izpadu iz slovenske reprezentance odločil za samostojno pot in se zaradi nižjih stroškov treninga prelevil v slalomista. Lani priložnosti v Kranjski Gori zaradi odpovedi ni dočakal, zdaj jo bo v nedeljo v Gurglu. V slovenski reprezentanci so se odločili, da Tijan Marovt, ki je v nedeljo v Leviju odstopil, ostane na Finskem in raje nastopi na tekmi evropskega pokala, da nabere nekaj točk Fis za boljšo štartno številko.

Klemen Kosi pred štirimi leti, ko je bil zadnjič v svetovnem pokalu. Foto: Sportida Mariborčan Klemen Kosi je v svetovnem pokalu nastopal od leta 2015 do 2020, po težji poškodbi in daljšem okrevanju pa spomladi 2022 izpadel iz slovenske reprezentance. A je bil odločen, da pri 31 letih vztraja. Šel je na svojo pot, za celotne stroške treninga je odvisen sam. Prelevil se je v slalomista, slalom je bil v otroštvu njegova prva disciplina, in v zadnjih dveh sezonah nastopal na tekmah nižje ravni. Morda je od vseh slovenskih smučarjev odpeljal največ tekem, smučal je na primer tudi na francoskem in italijanskem mladinskem prvenstvu, pa na avstrijskem in italijanskem državnem članskem prvenstvu, na tekmah Fis, tudi na slovenskem in bosanskem državnem prvenstvu, medtem ko je treniral v Severni Ameriki, pa tudi na severnoameriškem pokalu Nor-Am. Pa smo izpostavili le nekatere v zadnjem letu dni. Nedavno je začel tudi zbirati denar prek spleta, da bi si lahko privoščil treninge in nastope na tekmah.

Klemen Kosi nam je takole marca razlagal o svoji vztrajnosti:

Marca je nestrpno pričakoval svojo vrnitev v svetovnem pokalu, saj bi zaradi večje kvote lahko tekmoval na domači tekmi v Kranjski Gori. Strlo se mu je srce, ko je ta zaradi vremena odpadla. A vztrajnost bo zdaj očitno le poplačana. Slovenska reprezentanca ga je prijavila za nedeljski slalom svetovnega pokala v avstrijskem Gurglu. Trenutno ima Slovenija v moškem slalomu kvoto enega samega tekmovalca za svetovni pokal, a so se na Smučarski zvezi Slovenije odločili, da Tijan Marovt ostane na Finskem in raje nastopi na tekmi evropskega pokala. V nedeljo je bil Marovt dobro na poti, na polovici prve vožnje se mu je nasmihal finale, nato pa je na strmini odstopil. Tijan bo tako skušal nabrati čim več točk Fis in izboljšati svojo štartno številko za prihajajoče nastope v svetovnem pokalu.

Kosi: Pot je bila zelo dolga in trnova

Klemen Kosi Foto: Matej Podgoršek "Pot je bila zelo dolga in trnova, z vzponi in padci. Večkrat sem že bil blizu ponovnemu nastopu, a se mi je to nekako izmikalo," je ob novici, da se vendarle vrača med najboljše smučarje na svetu, povedal 33-letni Kosi. "Ko sem že imel vse načrtovano, da grem na Finsko na evropski pokal, sem v isti minuti, ko sem si želel rezervirati letalsko vozovnico, prejel klic. Res sem se razveselil klica Matjaža Šarabona. Tega klica sem bil v zadnjem obdobju najbolj vesel, saj je prišel trenutek, za katerega sem toliko vlagal, za katerega sem se toliko trudil in odrekel marsičemu."

Priložnost za nastop si je zagotovil, ker izpolnjuje vse potrebne kriterije. Med slalomisti je trenutno na 121. mestu na lestvici točk Fis. "Zahvaljujem se Smučarski zvezi Slovenije za priložnost. V letošnji sezoni sem se načrtno pripravljal za slalom, saj sem se odločil, da bosta v tej sezoni moji prioriteti slalom in superveleslalom, čeprav je v superveleslalomu zelo težko trenirati na samostojni poti, ko ob sebi nimaš serviserjev in trenerjev. Za slalom sem se priključeval različnim ekipam. Letos sem ostal v Evropi in nisem šel trenirat na južno poloblo tudi zaradi vseh finančnih okoliščin. Treniral sem v Belgiji, dvakrat sem bil v dvorani, enkrat v Saas Feeju in pa dalj časa v Skandinaviji, potem pa skoraj en mesec še v Leviju, tako da imam letos kar nekaj slalomskih treningov, blizu 40, kar je že lepa količina. Je pa vsakem primeru ta tekma prišla malo nepričakovano, ampak nič zato, to je zame še dodatna motivacija. Ko sem prejel to informacijo, sem spakiral in odšel v Avstrijo, kjer sem že treniral. Tempiram pripravljenost za nedeljo."

Pravi, da ima pet služb, a za nobeno ni plačan: