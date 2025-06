Ola Vigen Hattestad bo na mestu pomočnika trenerja še naprej imel Nejca Brodarja, fizioterapevtka ostaja Desiree Aljec, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije. V A ekipi pa so ob Evi Urevc (ŠD Gorje) in Anji Mandeljc (TSK Triglav Kranj) še naprej Miha Šimenc (TSK Logatec), Nejc Štern (ŠD Oktan) in Vili Črv (ND Rateče – Planica). Miha Ličef (ŠD Gorje), Anže Gros (SKIKE club Slovenija) in Valerij Gontar (NŠD Medvode) pa so člani B ekipe, ki pa prav tako trenira pod vodstvom Hattestada. Odločitev je padla na seji Zbora za panogo tek na smučeh.

Reprezentanco do 23 let bo vodil Rok Grilc, nad mladinsko ekipo do 20 let bo skrbel Anže Obreza.