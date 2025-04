Moški je več kot leto dni na različne načine skušal vzpostaviti stik s svetovno prvakinjo, ne da bi prejel odgovor, je sporočilo pristojno okrožno sodišče v švedski provinci Angermanland.

Med drugim je večkrat obiskal Karlsson in ni odnehal kljub prepovedi stikov z njo. Sodišče je presodilo, da so bili ti poskusi vzpostavitve stika z njo tako intenzivni in tako dolgotrajni, da so pomenili kršitev njenih pravic.

Moški, ki pred tem ni bil nikoli obsojen, je zdaj tudi zatrdil, da razume, da mu ni dovoljeno ponovno vzpostaviti stika s Karlsson.

Moški naj bi tekačici poslal tudi številna besedilna sporočila in jo med oktobrom 2023 in februarjem 2025 klical več kot 200-krat. Po poročanju švedskih medijev je šel v kršitvi prepovedi stikov tako daleč, da je konec leta 2024 rezerviral letalsko vozovnico za Tenerife, kjer je bila športnica takrat na treningu.

Mislil naj bi, da sta s Karlsson prijatelja ali celo ljubimca. Moški naj bi na svoj pametni telefon shranil več kot 7000 njenih fotografij.

Karlsson sprva ni javno komentirala sodbe. Na sodišču je pričala, da se je po različnih dogodkih povsod, tudi doma v stanovanju v Oestersundu, zaradi zalezovalca počutila v nevarnosti.

Karlsson je blestela na letošnjem svetovnem prvenstvi v Trondheimu, ko je zmagala tudi na kraljevski preizkušnji na 50 km prosto. Poleg tega je na 44. SP v nordijskem smučanju osvojila tudi zlato s štafeto, na 10 km klasično pa je bila bronasta.

Preberite še: