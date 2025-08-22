Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
22. 8. 2025,
6.41

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
fakulteta znanje srednja šola matura

Petek, 22. 8. 2025, 6.41

31 minut

Začenja se jesenski izpitni rok mature

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
matura | Izpiti bodo potekali do 3. septembra. | Foto STA

Izpiti bodo potekali do 3. septembra.

Foto: STA

S pisnim izpitom iz materinščine, slovenščine, italijanščine ali madžarščine, se danes na srednjih šolah začenja jesenski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo z uspehom poklicne mature na jesenskem roku seznanjeni 9. septembra, z uspehom splošne mature pa 16. septembra.

Pisni izpit iz matematike bo v ponedeljek, izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa bodo kandidati pisali od sobote do petka, 30. avgusta. Ustni izpiti pa bodo na šolah potekali do vključno 3. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program.

Jesenskega roka splošne mature se lahko med drugim udeležijo tisti, ki se spomladanskega roka niso mogli udeležiti, ker so morali opravljati popravne izpite in torej niso imeli pravočasno zaključenih ocen zadnjega letnika srednje šole.

Prav tako je jesenski rok mature namenjen morebitnemu izboljševanju in popravljanju ocen maturitetnih izpitov s spomladanskega roka.

Splošno maturo je sicer v spomladanskem roku na 80 šolah uspešno opravilo 5982 dijakov četrtih letnikov oz. 91,8 odstotka. Poklicno maturo je na 142 šolah uspešno opravilo 7671 kandidatov oz. 88,9 odstotka.

matura, pisanje mature, maturitetne pole, dijaki
Novice Danes se izteče rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature
matura
Novice Znano je, koliko dijakov je uspešno opravilo splošno maturo
Maturantska Parada 2025
Novice Tudi letos maturanti na ulicah zaplesali tradicionalno četvorko #foto #video
fakulteta znanje srednja šola matura
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.